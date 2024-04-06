مالاخین، علی اکبری را به مبارزه فراخواند

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری لیگ بیست و یکم اصلی سازمان «وان»، «آناتولی مالاخین» نخستین قهرمان سه دسته میانوزن، نیمه سنگین وزن و سنگینوزن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در تاریخ این رشته، امیر علی اکبری را به مبارزه برای دفاع از عنوان قهرمانی دسته سنگینوزن خود فراخواند.
»مالاخین» قهرمان بدون شکست سازمان «وان» با آمار فوقالعاده ۱۴ پیروزی و ۱۰ ناکاوت، در پاسخ به سوال «میتچ چلسون»، گوینده این سازمان در مورد اینکه در مبارزه بعدی، از کدام یک از عناوین خود قصد دفاع دارد؟ پاسخ داد: میخواهم به سنگینوزن برگردم و بار دیگر از عنوان قهرمانی خود دفاع کنم. هر آنکس که مدعی است، در هر زمان و در هر مکان با او مبارزه خواهم کرد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا کسی هست که بخواهی او را به مبارزه دعوت کنید، گفت: امیر علی اکبری بهترین گزینه است. او را به مبارزه فرا میخوانم.
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