ثبت ۶ میلیون تردد دریایی تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، اله‌مراد عفیفی‌پور سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در نوروز ۱۴۰۳ در مورد طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه طرح مذکور از ۲۴ اسفندماه سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد، گفت: در این طرح ۵۰ فروند شناور مسافری، ۴۷ فروند شناور مخصوص حمل خودرو و ۱۲ هزار و ۵۰۰ فروند شناور و قایق تفریحی ساماندهی شدند و خدمات‌رسانی کردند.

وی افزود: از ۲۴ اسفندماه سال گذشته تا صبح ۱۴ فروردین‌ماه سال جاری، ۶ میلیون تردد مسافری و گردشگری دریایی در بنادر شمالی و جنوبی کشور انجام و ۶۴۷ هزار خودرو بین بنادر به‌ویژه در غرب استان هرمزگان از جمله بنادر چارک، پل و آفتاب با جزایر قشم و کیش جابه‌جا شد.

سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در نوروز ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی در آمار مشاهده نمی‌شود، عنوان‌کرد: با توجه به رصد، پایش و حضور میدانی افراد درگیر در طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۳ که افزون بر ۲ هزار نفر نیروهای سازمان بنادر و دریانوردی در ستاد و بنادر کشور بود، با حادثه قابل توجهی روبه‌رو نبودیم.

وی با اشاره به اینکه در طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۳ چند روزی با شرایط نامساعد جوی روبه‌رو بودیم، خاطرنشان‌کرد: با اطلاع‌رسانی جامع و گسترده انجام شده، شرایط مدیریت شد و مشکل جدی پیش نیامد.