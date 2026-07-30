جعفر میعادفر پس از بازدید از پایگاه‌های اورژانس و مرکز فوریت‌های پزشکی مستقر در پایانه مرزی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل مجموعه بهداشت و درمان استان کرمانشاه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.



وی با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران حوزه سلامت استان اظهار کرد: کمیته بهداشت و درمان اربعین با مسئولیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، همراهی رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان و همکاری سایر بخش‌های مرتبط، ماه‌ها برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم تلاش کرده‌اند تا خدماتی ماندگار به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.



میعادفر با اشاره به بازدید میدانی خود از امکانات درمانی مرز خسروی افزود: خوشبختانه تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز در این مرز فراهم شده و امروز شاهد آمادگی کامل مجموعه‌های درمانی و امدادی برای پوشش ایام اربعین هستیم.



مرکز درمانی ثارالله، ظرفیتی کم‌نظیر در نقطه صفر مرزی



رئیس سازمان اورژانس کشور، مرکز بهداشت و درمان ثارالله را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های درمانی مرز خسروی دانست و تصریح کرد: این مرکز به اعتقاد من یکی از بی‌نظیرترین مراکز درمانی مرزی کشور است که با تلاش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال‌های گذشته ایجاد شده و امروز نقش مهمی در ارائه خدمات به زائران ایفا می‌کند.



وی ادامه داد: ایجاد این مرکز درمانی با ظرفیت ۵۰ تخت بستری در نقطه صفر مرزی، اقدامی ارزشمند و ماندگار است که می‌تواند در مواقع ضروری پاسخگوی نیازهای درمانی زائران باشد.



میعادفر با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در ارائه خدمات سلامت گفت: بسیج جامعه پزشکی، سپاه، ارتش و سایر دستگاه‌های امدادی و اجرایی در کنار کمیته بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با هم‌افزایی و انسجام کامل در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.



قدردانی از تلاش ماه‌ها خدمت برای اربعین



رئیس سازمان اورژانس کشور هدف از سفر خود به مرز خسروی را قدردانی از تلاش خادمان حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: امشب به مرز خسروی آمدیم تا از نزدیک از زحمات عزیزانی که ماه‌ها برای فراهم کردن این بستر تلاش کرده‌اند، قدردانی کنیم.



وی اظهار کرد: همه این تلاش‌ها با هدف آن انجام شده است که در روزهای اوج تردد زائران، خدمات درمانی و فوریت‌های پزشکی با بالاترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زائران ارائه شود.



میعادفر خاطرنشان کرد: امیدواریم با این آمادگی، همایش بزرگ اربعین حسینی امسال نیز با سلامت کامل و ارائه خدمات مطلوب به زائران برگزار شود و مجموعه بهداشت و درمان بتواند مأموریت خود را به بهترین شکل به انجام برساند.



وی در پایان با اشاره به ظرفیت مرز بین‌المللی خسروی برای پذیرش زائران، ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساخت‌ها و استمرار خدمات مناسب، این مرز بتواند در سال‌های آینده سهم بیشتری از تردد زائران اربعین را به خود اختصاص دهد.