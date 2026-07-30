سرپرست غله کرمانشاه: تأمین آرد مواکب خسروی بدون وقفه ادامه دارد

امیر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر از تأمین کامل آرد مورد نیاز مواکب و واحدهای خبازی سیار مستقر در مرز بین‌المللی خسروی خبر داد و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی مستمر با ستاد بازسازی عتبات عالیات، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین آرد مورد نیاز مواکب خدمت‌رسان و نانوایی‌های سیار وجود ندارد.

وی با اشاره به بازدید میدانی خود از پایانه مرزی خسروی که از سحرگاه پنجشنبه آغاز شد، افزود: در این بازدید روند توزیع آرد، پخت نان و خدمات‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت و خوشبختانه تمامی بخش‌ها با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه تأمین نان مورد نیاز زائران از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه در ایام اربعین است، تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، آرد مورد نیاز تمامی مواکب و واحدهای خبازی سیار مستقر در مرز رسمی خسروی به‌صورت مستمر تأمین می‌شود و این روند بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه دارد.

نوری با اشاره به جایگاه ویژه مرز خسروی در تردد زائران اربعین، گفت: از ابتدای مراسم اربعین سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۴۱۲ هزار زائر از این مرز رسمی عبور کرده‌اند که این میزان تردد، بیانگر استقبال گسترده زائران و همچنین فراهم بودن زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی مناسب و امنیت مطلوب در این گذرگاه مرزی است.

وی تأکید کرد: با افزایش حجم تردد زائران، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین مستمر آرد و پشتیبانی از نانوایی‌های مستقر در مسیر انجام شده تا هیچ خللی در ارائه خدمات به زائران ایجاد نشود.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی عوامل تأمین و توزیع آرد، نانوایان و خادمان مواکب، خاطرنشان کرد: مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان با تمام ظرفیت در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان حضور دارد و خدمت‌رسانی شبانه‌روزی در حوزه تأمین آرد و نان تا پایان مراسم اربعین و بازگشت آخرین زائر از کشور عراق به میهن اسلامی ادامه خواهد داشت.

نوری در پایان بر تداوم نظارت میدانی بر روند توزیع آرد و فعالیت واحدهای خبازی تأکید کرد و گفت: تلاش ما این است که زائران در تمام مراحل سفر، به‌ویژه در مرز خسروی، بدون دغدغه از خدمات مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.