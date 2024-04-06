به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم خاکی از بهره مندی ۲ هزار و ۴۱۶ نفر از آموزش‌های رایگان صنایع دستی در استان البرز در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: طی این مدت در مجموع یک هزار و ۱۹۶ پروانه تولید انفرادی، کارگاهی و کارت شناسایی صنایع دستی صادر و تمدید شده است.

وی با اشاره به صدور ۶۳ پروانه تولید کارگاهی و ۴۷۹ پروانه تولید انفرادی در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: همچنین در این مدت ۶۷۳ فقره کارت شناسایی و ۱۳ فقره جواز تأسیس صادر و تمدید و ۱۸ مجوز فروشگاه صنایع دستی نیز در این مدت برای متقاضیان صادر شده است.

خاکی با اشاره به اینکه در زمینه تسهیلات کم بهره نیز تعداد زیادی از هنرمندان به بانک معرفی شدند، افزود: در سال گذشته ۴۳۴ طرح به مبلغ ۵۰۹ میلیارد ریال شامل ۲۱ طرح پشتیبان به مبلغ ۹۶ میلیارد ریال و ۴۱۳ طرح به مبلغ ۴۱۳ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به بانک معرفی شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از معرفی ۸۴ طرح به مبلغ ۷ هزار و ۷۲۷ میلیارد ریال به بانک برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ خبر داد و بیان کرد: همچنین پنج طرح به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات روستایی به بانک معرفی شده است.

خاکی با اشاره به اینکه امسال مطابق هر سال آموزش‌های رایگان عمومی برای گسترش صنایع دستی و هنرهای سنتی و همچنین ایجاد شغل برای علاقه‌مندان برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته ۲ هزار و ۴۱۶ نفر از آموزش‌های رایگان صنایع دستی بهره‌مند شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی را یکی دیگر از اقدامات برای معرفی و گسترش صنایع دستی و حمایت از هنرمندان این عرصه دانست و گفت: هنرمندان البرز در ۲۴ نمایشگاه صنایع‌دستی استانی، کشوری و بین المللی شرکت کرده‌اند و نمایشگاه‌های استان نیز در ایام مختلف سال برپا شده است.

به گفته وی، در بین سه هنرمند منتخب کشور و شرکت در جشنواره بین المللی صنایع دستی کوقند و همایش بین المللی سرامیک ریشتان ازبکستان، شرکت هنرمندان البرز در نمایشگاه صنایع دستی گلستان، اصفهان، شیراز و نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران از جمله فعالیت‌ها در زمینه شرکت هنرمندان در نمایشگاه‌هاست.

خاکی افزود: در سال ۱۴۰۲، دو اثر صنایع دستی البرز در هنرهای مشبک منبت و سفال به عنوان آثار فاخر مورد تأیید قرار گرفتند و همچنین ۱۱ اثر صنایع‌دستی در رشته‌های سفال و سرامیک، تولیدات چرمی دست‌دوز، صنایع‌دستی فلزی، نازک‌کاری چوب، معرق چوب، مشبک منبت و سوزن‌دوزی بلوچ مهر اصالت ملی دریافت کردند.