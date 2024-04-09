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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۷:۱۲

با حضور مسؤولان برگزار شد؛

جشن دانش آموزان روزه اولی و تجلیل از برترین‌های قرآنی در گناوه

جشن دانش آموزان روزه اولی و تجلیل از برترین‌های قرآنی در گناوه

گناوه- جشن بزرگ دانش آموزان روزه اولی‌ و تجلیل از ۲۰۰ دانش آموز برتر مسابقات قرآن، عترت و نماز شهرستان گناوه با حضور مسئولان در مصلی جمعه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه دوشنبه شب در این آئین اظهار داشت: در این مراسم از ۲۰۰ دانش آموز برتر مدارس متوسطه اول و دوم مسابقات قرآنی، عترت و نماز در سطح شهرستان تجلیل می‌شود.

ضرغام مردانی افزود: دانش آموزان برتری که در مراسم امشب حضور دارند به نمایندگی از برگزیدگان در مدارس کل شهرستان هستند.

وی گفت: در این مراسم ویژه علاوه بر تجلیل از دانش آموزان برتر، از داوران مسابقات قرآن، عترت و نماز نیز که در سطح شهرستان برگزار شده است، تجلیل می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین دانش آموزان فعال فرهنگی که در ایام تعطیلات نوروزی در سطح شهر به ویژه در ساحل فعالیت‌های فرهنگی داشتند با اهدا هدایایی مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

مردانی با تقدیر از همه دست اندر کاران برگزاری این مراسم یادآور شد: در این آئین همزمان با آخرین شب‌های ماه ضیافت الهی، جشن بزرگ روزه اولی‌ها همراه با ضیافت افطاری در مصلی جمعه با حضور تعدادی از دانش آموزان روزه اولی و دانش آموزان برتر برگزار شد.

در پایان مراسم با اهدا هدایایی از این دانش آموزان و داوران تجلیل شد.

جشن دانش آموزان روزه اولی و تجلیل از برترین‌های قرآنی در گناوه

جشن دانش آموزان روزه اولی و تجلیل از برترین‌های قرآنی در گناوه

جشن دانش آموزان روزه اولی و تجلیل از برترین‌های قرآنی در گناوه

جشن دانش آموزان روزه اولی و تجلیل از برترین‌های قرآنی در گناوه

جشن دانش آموزان روزه اولی و تجلیل از برترین‌های قرآنی در گناوه

جشن دانش آموزان روزه اولی و تجلیل از برترین‌های قرآنی در گناوه

کد مطلب 6073855

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