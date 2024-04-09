به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، طی پیامی خطاب به محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، فرا رسیدن روز ملی فناوری هسته‌ای را تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای مهندس محمد اسلامی معاون محترم رئیس جمهور

و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

سلام علیکم

روز ملی فناوری هسته‌ای، روز فتح یکی از مهم‌ترین قله‌های علم و دانش و خودباوریِ توانایی ایران و ایرانی است که با وجود کارشکنی‌های شیطان بزرگ و برخی کشورهای غربی و خباثت‌های بی شمار رژیم غاصب صهیونیستی در ترور دانشمندان هسته‌ای و تحمیل شدیدترین تحریم‌ها، موفقیت و سربلندی کشورمان در دستیابی به این انرژی پاک را طنین افکند.

باید به وجود گران سنگ دانشمندان گمنام این مرز و بوم و نخبگان جوان که با مجاهدت‌های بسیار و پاسداشت خون پاک شهیدانِ این مسیر منزلت افزا، گام‌های بلندی در خیزش علمی و دستیابی به دانش هسته‌ای و پیشرفت روزافزون برای بهره مندی ملت بزرگ ایران از این نعمت الهی و کمک به رشد و بهره وری بیشتر صنایع مختلف برداشته اند، افتخار کرد و بر عزم و ایمان و امید ِ رهروان این گذرگاه عزت بخش در افق چشم انداز اقتدار آفرین جمهوری اسلامی ایران، درود فرستاد.

از خدای بزرگ توفیقات بیشتر جنابعالی و سنگربانان و پیشتازان علم و فناوری صنعت صلح آمیز هسته‌ای را در سایه دعای خیر رهبر عزیز و ملت شریفمان مسألت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی