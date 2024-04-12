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۲۴ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۳۲

محمد رهبری: زیر نظر مربی فرانسوی روز به روز پیشرفت می کنیم

محمد رهبری: زیر نظر مربی فرانسوی روز به روز پیشرفت می کنیم

ملی پوش اسلحه سابر با ابراز رضایت از روند تمریناتش در کمپ بین المللی اورلئان، گفت: زیر نظر «کریستین بائو» مربی فرانسوی تیم روز به روز پیشرفت می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رهبری که همراه با دیگر اعضای تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در کمپ بینالمللی اورلئان پیگیر تمریناتش برای حضور در بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس است، در مورد روند آماده سازی خود در این کمپ توضیح داد.

وی گفت: از ۱۰ روز پیش در کمپ بین المللی اورلئان و زیر نظر مربی فرانسوی مان پیگیر تمرینات هستیم. فکر می کنم بتوانیم در چندماه باقی مانده تا المپیک به اوج آمادگی برسیم.

این‌ ملی پوش اسلحه سابر که برای دومین دوره متوالی در بازی های المپیک حاضر خواهد شد با تاکید بر سنگین و پرفشار بودن تمرینات، خاطرنشان کرد: هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعدازظهر تمرین می کنیم.

رهبری تصریح کرد: تمرینات مان بر مبنای جدیدترین و به روزترین اصول حال حاضر جهان و زیر نظر مربی فرانسوی دنبال می شود.

ملی پوش اسلحه سابر تاکید کرد: امیدوارم در مسیر المپیک با حمایت وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون بتوانیم بهترین نتایج راکسب کنیم.

کد مطلب 6075913

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