به گزارش خبرنگار مهر، جلیل قدیمی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پرداختی فطریه و جذب حامی در اردبیل، اظهار کرد: این مبلغ تنها از طریق کمیته امداد جمع‌آوری شده که ۸۵۰ میلیون تومان آن نقد بوده و مابقی از طریق سامانه‌ها و اپلیکیشن طراحی شده پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: بخشی از این فطریه‌ها در روستاها جمع‌آوری شده و به فقرا و نیازمندان همان روستا پرداخت شده و پاکت‌های توزیع شده بین دانش‌آموزان در مدارس نیز در حال جمع‌بندی نهایی است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل به پرداخت فطریه و کفارات از طریق دستگاه‌های کارتخوان نانوایی‌ها نیز اشاره کرد و گفت: استان اردبیل عملکرد مطلوبی در این حوزه داشته و پرداختی هموطنان از طریق کارتخوان نانوایی‌ها در بستر فراهم شده انجام و به سرعت این مبالغ به حساب کمیته امداد واریز تا به دست نیازمندان و فقرا برسد.

قدیمی افزود: در سه روز گذشته تلاش کردیم تا مبالغ جمع‌آوری شده از محل فطریه و کفارات در بین فقرا و نیازمندان توزیع شده و امکان رفع نیازمندی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد نیز فراهم آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: جمع‌بندی نهایی زکات فطریه امسال در حال انجام است و امیدواریم در روزهای آینده آمار نهایی از طریق رسانه‌ها اعلام شود.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل اضافه کرد: در کنار ۱۶۰ مرکز نیکوکاری، در روزهای گذشته ۳۰۰ پایگاه جمع‌آوری زکات فطریه در استان فعال بوده و ما علاوه بر سامانه‌ها و شماره حساب‌های واریز فطریه، از طریق این مراکز جمع‌آوری فطریه و کفارات مردم را نیز انجام دادیم.

قدیمی بیان کرد: سال گذشته ۹ میلیارد تومان زکات فطریه و کفارات جمع‌آوری شد تا در سریعترین زمان در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گیرد.

وی از جذب حامیان به نفع ایتام و محسنین خبر داد و یادآور شد: در قالب جشن رمضان و اجابت آرزوهای ایتام تعهداتی را از سوی مسئولان استانی و خیران شاهد بودیم که همزمان با عید سعید فطر توزیع اقلام و لوازم خریداری شده در بین ایتام انجام شد.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل تصریح کرد: در کنار توزیع مبل، فرش، تختخواب، چهار دستگاه یخچال، ۶ دستگاه تلویزیون، یک دستگاه جاروبرقی، ۲ دستگاه اتو، البسه و ساعت مچی، میز تلویزیون یک دستگاه تبلت و سایر نیازمندی این خانواده‌ها ازسوی خیران و حامیان تأمین و در اختیار آنها قرار گرفت تا کمیته امداد بتواند با همراهی این خیران در جشن رمضان آرزوی ایتام را برآورده کند.

قدیمی گفت: در مجموع ۳۰۰ میلیون تومان برای خرید این اقلام هزینه شد تا نیازمندی این خانواده‌ها رفع و رجوع شود.