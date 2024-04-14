به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دستگاه‌های بازرسی ایکس‌ری (در انواع مختلف خود) یکی از فناوری‌های مهم و پرکاربرد برای ارتقای امنیت، کنترل و شناسایی کالاهای ممنوعه به‌ویژه در پایانه‌های مسافری و مبادی گمرکی و تجاری محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه عملکرد پایدار و بدون‌وقفه دستگاه‌های بازرسی ایکس‌ری جهت جلوگیری از ایجاد خسارت‌های امنیتی و مادی جبران‌ناپذیر یکی از چالش‌های پیش‌روی دستگاه‌های فعال در کشور است، تامین به‌موقع قطعات و ماژول‌های مورد استفاده در این دستگاه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیرساختی و دانشی موجود در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

از جمله هدف‌های این فراخوان ملی می‌توان به ساخت و بومی‌سازی ماژول‌ها و قطعات اساسی دستگاه‌های بازرسی ایکس‌ری، بومی‌سازی و ساخت سامانه تغذیه و مدولاتور (قطعات مدولاتورهای solid, PFN، منابع تغذیه، سوئیچینگ، ماژول‌ها و مدارات کنترل قدرت)، بومی‌سازی و ساخت سامانه تولید پرتو ایکس (ستون شتاب‌دهنده، سیرکولاتور، موجبرها، لامپ ایکس، مگنترون، لامپ الکترونی و ...)، بومی‌سازی و ساخت سامانه آشکارساز (بردهای پردازشی و ماژول‌های آشکارساز) و بومی‌سازی و ساخت اجزای کنترل و قدرت (موتورهای عملگر، سیستم اتوماسیون و PLC و ...) اشاره کرد.