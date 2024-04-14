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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۱۸

رییس دانشگاه تهران:

گنبد آهنین در مقابل اراده مردان بزرگی از پارس تحمل نداشت

گنبد آهنین در مقابل اراده مردان بزرگی از پارس تحمل نداشت

رییس دانشگاه تهران گفت: دیشب مشخص شد که گنبد آهنین در مقابل اراده مردان بزرگی از پارس تحمل نداشت و ما شاهد موفقیت بی‌نظیر رزمندگان اسلام بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در این اجتماع دانشگاهیان دانشگاه تهران، گفت: ما شاهد عملیات غرورآفرینی بودیم که باعث عزت مسلمین شد و در اقصی نقاط کشورهای اسلامی بویژه کشورهای جبهه مقاومت شاهد خوشحالی وصف‌ناپذیر مردم مسلمان بودیم.

رییس دانشگاه تهران افزود: دیشب شاهد اتفاق غرورآفرینی بودیم که خدا را شکر همان طور که سید حسن نصرالله بارها گفتند رژیم اشغالگر قدس یک خانه عنکبوت بیش نیست، در واقعیت به وقوع پیوست و شاهد بی‌نظیرترین عملیات پهپادی و موشکی در دنیا بودیم؛ اتفاقی که حتی به اعتراف رسانه‌های معاند غربی نیز این عملیات باعث غرور همه ما است.

مقیمی ادامه داد: به وجود سردار «حاجی‌زاده»ها و سردار «سلامی»ها و همه رزمندگان و سرداران بزرگ اسلام در جبهه مقاومت افتخار می‌کنیم و بنده از طرف دانشگاهیان نماد آموزش عالی از همه عزیزانی که در این عملیات غرورآفرین نقش داشتند قدردانی ویژه دارم و حمایت قاطعانه خودمان را از این عملیات و عملیات‌های مشابه آن اعلام می‌کنیم. دانشگاه تهران آمادگی دارد تمام ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی و سایر حمایت‌های پشتیبانگر خود را در اختیار جبهه مقاومت اسلامی قرار دهد.

استاد دانشگاه تهران بیان داشت: آرزو می‌کنیم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد که بتوانیم جزئی از این جبهه پرافتخار باشیم و امیدوارم دانشجویان و اساتید که در دانشگاه تهران حضور دارند طرح‌های خود را در خصوص اینکه چگونه می‌توانیم مکملی برای این جبهه پرافتخار باشیم ارائه کنیم و نقشی فعالانه ایفا نماییم.

مقیمی در ادامه سخنانش گفت: علی‌رغم گنبد آهنینی که سال‌هاست روی آن مانور می‌دهند و قدرت پوشالی خود را به افکار عمومی دنیا تحمیل می‌کنند، دیشب مشخص شد که این قدرت پوشالی در مقابل اراده مردان بزرگی از پارس تحمل نداشت و ما شاهد موفقیت بی‌نظیر رزمندگان اسلام بودیم. یاد می‌کنیم از تمام کسانی که این مرحله تکاملی قدرت موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران را که سرمایه ارزشمندی برای مسلمانان جهان است ایجاد و متکامل کردند.

وی در پایان بیان داشت: سردار شهید طهرانی مقدم که پدر موشکی جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است را یاد می‌کنیم و ادای احترام داریم به این شهید و همه شهدایی که جان خود را در راه آرمان‌های مقدس اسلامی نثار کردند و امروز بعد از مدت‌ها از شهادت شهید سلیمانی، شهدای عزیزی که در جبهه مقاومت در سوریه، عراق، لبنان و غزه عزیز و یمن قهرمان، شاهد رقم خوردن برگی غرورآفرین از تاریخ مسلمین جهان بودیم. آرزو می‌کنیم خداوند به همه ما توفیق دهد که همچنان در این صف پر اراده باقی بمانیم و نقش خود را در راستای حیای عزت مسلمین ایفا کنیم.

کد مطلب 6077989

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    نظرات

    • محمد IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 0
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      شهامت و شجاعت از سمت ایران قابل احترام بود ولی با توهم و خیال بافی از واقعیت فرار نکنیم بالای ۹۰ درصد از موشک ها که برای اصابت به زمین اسرائیل بود در هوا زدن و نشون میده سیستم دفاعی قویتری دارن.به اینکه مردم کشور رو دچار هیجان زدگی کاذب کنین واقعیتو منتقل کنین به مخاطب و به شعور مخاطب احترام بذارید.
    • ناشناس IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      از 350 موشک و پهباد شلیک شده تنها 9 مورد به هدف رسیدن جای آبروریزی دارد

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