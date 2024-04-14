گنبد آهنین در مقابل اراده مردان بزرگی از پارس تحمل نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در این اجتماع دانشگاهیان دانشگاه تهران، گفت: ما شاهد عملیات غرورآفرینی بودیم که باعث عزت مسلمین شد و در اقصی نقاط کشورهای اسلامی بویژه کشورهای جبهه مقاومت شاهد خوشحالی وصفناپذیر مردم مسلمان بودیم.
رییس دانشگاه تهران افزود: دیشب شاهد اتفاق غرورآفرینی بودیم که خدا را شکر همان طور که سید حسن نصرالله بارها گفتند رژیم اشغالگر قدس یک خانه عنکبوت بیش نیست، در واقعیت به وقوع پیوست و شاهد بینظیرترین عملیات پهپادی و موشکی در دنیا بودیم؛ اتفاقی که حتی به اعتراف رسانههای معاند غربی نیز این عملیات باعث غرور همه ما است.
مقیمی ادامه داد: به وجود سردار «حاجیزاده»ها و سردار «سلامی»ها و همه رزمندگان و سرداران بزرگ اسلام در جبهه مقاومت افتخار میکنیم و بنده از طرف دانشگاهیان نماد آموزش عالی از همه عزیزانی که در این عملیات غرورآفرین نقش داشتند قدردانی ویژه دارم و حمایت قاطعانه خودمان را از این عملیات و عملیاتهای مشابه آن اعلام میکنیم. دانشگاه تهران آمادگی دارد تمام ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی و سایر حمایتهای پشتیبانگر خود را در اختیار جبهه مقاومت اسلامی قرار دهد.
استاد دانشگاه تهران بیان داشت: آرزو میکنیم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد که بتوانیم جزئی از این جبهه پرافتخار باشیم و امیدوارم دانشجویان و اساتید که در دانشگاه تهران حضور دارند طرحهای خود را در خصوص اینکه چگونه میتوانیم مکملی برای این جبهه پرافتخار باشیم ارائه کنیم و نقشی فعالانه ایفا نماییم.
مقیمی در ادامه سخنانش گفت: علیرغم گنبد آهنینی که سالهاست روی آن مانور میدهند و قدرت پوشالی خود را به افکار عمومی دنیا تحمیل میکنند، دیشب مشخص شد که این قدرت پوشالی در مقابل اراده مردان بزرگی از پارس تحمل نداشت و ما شاهد موفقیت بینظیر رزمندگان اسلام بودیم. یاد میکنیم از تمام کسانی که این مرحله تکاملی قدرت موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران را که سرمایه ارزشمندی برای مسلمانان جهان است ایجاد و متکامل کردند.
وی در پایان بیان داشت: سردار شهید طهرانی مقدم که پدر موشکی جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است را یاد میکنیم و ادای احترام داریم به این شهید و همه شهدایی که جان خود را در راه آرمانهای مقدس اسلامی نثار کردند و امروز بعد از مدتها از شهادت شهید سلیمانی، شهدای عزیزی که در جبهه مقاومت در سوریه، عراق، لبنان و غزه عزیز و یمن قهرمان، شاهد رقم خوردن برگی غرورآفرین از تاریخ مسلمین جهان بودیم. آرزو میکنیم خداوند به همه ما توفیق دهد که همچنان در این صف پر اراده باقی بمانیم و نقش خود را در راستای حیای عزت مسلمین ایفا کنیم.
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