گسترش حاشیه نشینی در تبریز معضل اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی دیشب در دیدار رئیس و اعضای هئیت مدیره، بازرسان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان با وی افزود: پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز دارای چهار رکن اساسی شامل کارفرما، مجری، پیمانکار و نظارت می‌باشد و بخش نظارت که مستقیماً به سازمان نظام مهندسی ساختمان بازمی گردد، به تنهایی به اندازه سه بخش اول دارای اهمیت و جایگاه ویژه است.

وی اضافه کرد: حال اگر این سیستم نظارتی به نوعی به وظیفه خود در راستای نظارت بر اجرای دقیق استانداردها و مقررات کم توجهی کند، پروژه ضربه خواهد خورد و در این صورت است که منابع و منافع ملی لطمه و آسیب می بیند.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: باید به گونه‌ای عمل شود تا جایگاه نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی در زمینه اجرای دقیق ضوابط و مقررات و استانداردها و توجه به کیفیت در ساخت و سازها در سطح استان و کلانشهر تبریز بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: باید مهندسان عضو این سازمان برای رعایت حقوق مردم و اجرای دقیق استانداردها هم قسم شوند و ایستادگی کنند، زیرا که کوتاهی سهوی یک مهندس سر بزنگاه‌ها به جامعه ضربه می‌زند، لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان باید به گونه‌ای عمل کند که کیفی سازی در اولویت قرار بگیرد که تحقق این امر خدمت به نسل‌های آینده است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه در خصوص یکی از دغدغه‌های اساسی خود در سطح شهر تبریز اظهار داشت: متأسفانه نماهای ساختمان‌ها در کلانشهر تبریز از یک استاندارد و قانون خاص تبعیت نمی‌کند و این باعث شده ساختمان‌ها و نماهایشان چشم نواز نباشد؛ در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی می‌تواند پیشقدم شده و در این خصوص هم مطالبه گر باشد و در زمینه زیباسازی و مناظر شهری به یاری شهرداری‌ها بشتابد.

رحمتی در بخش دیگری از سخنان خود به قرار گرفتن تبریز روی گسل اشاره کرد و گفت: این امر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات را در ساخت و سازها بیش از پیش نمایان می‌سازد و باید نظارت دقیق‌تر بر اجرای قوانین و برنامه ریزی برای استحکام بناها و مقاوم سازی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

استاندار آذربایجان شرقی سپس به موضوع اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت: ۴۲ تا ۶۷ درصد در آمد مردم در شهرهای مختلف به مسکن اختصاص می‌یابد، لذا اگر بخواهیم مشکل معیشت مردم را حل کنیم باید فکری به حال حل مسئله مسکن کنیم که با حل آن رفاه و آسایش اقتصادی مردم حاصل می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌تواند در کاهش بهای تمام شده و نظام انگیزشی احداث مسکن به خوبی ایفای نقش نماید.

وی گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی ما در استان آذربایجان شرقی است که با سرعت و کیفیت قابل قبولی در حال احداث بوده و تفاوت این پروژه‌ها با مسکن مهر، اولویت داشتن کیفیت بر کمیت است که به خوبی صورت می‌گیرد.

رحمتی گسترش حاشیه نشینی در تبریز را یک معضل اساسی عنوان کرد و افزود: متأسفانه برای حل معضل حاشیه نشینی در تبریز اقدام اساسی انجام نگرفته است و در این راستا نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی می‌تواند با بهره گیری از توان مهندسان متخصص خود به ارائه طرح و برنامه بپردازد.

وی با بیان اینکه این میزان حاشیه نشینی زیبنده تبریز نیست، اظهار داشت: طرح‌هایی منطقی، معقول و کاربردی از مراکزی همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان برای حل معضل حاشیه نشینی باید ارائه شود که اگر این طور باشد، بنده برای مدیریت آن حاضرم وقت بگذارم؛ در واقع این گونه معضلات شهری با دیدگاه‌های مهندسی قابل حل است.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی به دلیل مأموریت کاری خود می‌تواند محلی برای اعلام آمار و اطلاعات دقیق و به روز در حوزه مسکن باشد و با ارائه آمار دقیق و مستند به قانع کردن و طبقه بندی ذهن مدیران مخصوصاً فرمانداران و شهرداران کمک بسزایی نماید.