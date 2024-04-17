استقبال از طرح «کالابرگ الکترونیکی» حدود ۹۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: درباره تداوم طرح ویژه کالابرگ الکترونیکی باید بگویم که نیاز به تصمیم مجدد است و تاکنون تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

وی افزود: استقبال خوبی از کالابرگ الکترونیکی به خصوص از سوی دهک‌های پایین صورت گرفته که بالای ۹۰ درصد است. در مرحله سوم این طرح نیز پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۹۵ درصد استفاده شود.

مرتضوی در ادامه اذعان کرد: موانع و مشکلات این طرح رفع شده و مردم استقبال مناسبی داشتند و کسبه هم تلاش کردند در کمترین زمان، نیازهای عمومی را پاسخ دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره تعطیلی پنجشنبه و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی، اظهار کرد: این مساله نیاز به قانون دارد، هرچه قانونگذار تصویب کند، لازم الاجرا است. در واقع هرچه مجلس تصویب کند و ابلاغ شود، ما حتماً اجرا خواهیم کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس، گفت: لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

مرتضوی در پاسخ به پرسشی درباره برخی شنیده‌ها از تعدیل نیرو در شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: من گزارشی از تعدیل نیرو ندارم، شما اگر گزارشی دارید مکتوب به ما دهید، حتماً بررسی و در جلسه آینده نتیجه را اعلام می‌کنم.