به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های سه‌گانه امروز چهارشنبه به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و با حضور محمود خسروی‌وفا رییس کمیته ملی المپیک، حسن‌زاده دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، مزجی مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان و احمد نامنی سرپرست دفتر مشترک فدراسیون‌ها در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

امین احمدی، حمید براتی، کاظم حججی، سیدکمال پیمبری، علی‌اکبر حسن پورحیدری، مهدی گودرزی، جاسم منوچهری و محمد نصیری هشت کاندیدایی بودند که برای تصدی پست ریاست این فدراسیون اعلام آمادگی کرده بودند.

در این مجمع محمد کاظم حججی با ۲۴ رای از ۴۵ آرای اعضای مجمع به عنوان رییس انتخاب شد. همچنین حمید براتی یکرای، علی اکبر حسن‌پور حیدری ۱۵ رای و مهدی گودرزی نیز ۵ رای بدست آوردند.