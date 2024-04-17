به گزارش خبرنگار مهر، مجید نبی‌پور بعد از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: امسال تعداد ۷۵۴ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان ۵۳۵ هزار هکتار، کشت گندم آبی و ۲۱۹ هزار هکتار کشت گندم دیم بوده است.

وی با اعلام اینکه برداشت گندم در برخی شهرستان‌های خوزستان آغاز شده است، خبر داد: برداشت اولین خوشه‌های طلایی گندم در هندیجان انجام شد و در مناطق شمالی مانند دزفول، اندیمشک، باغملک و دهدز نیز برداشت دیرتر انجام می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی خوزستان اضافه کرد: حدود ۸۰ درصد گندم خوزستان در حال حاضر آماده برداشت است و ۲۰ درصد بقیه مربوط به شهرهای شمالی حدود ۲ هفته آینده برداشت خواهد شد.

وی تصریح کرد: سه هزار کمباین برداشت گندم خوزستان را برعهده دارند که از این میزان ۶۰۰ کمباین از استان و بقیه از استان‌های فارس، کرمانشاه، لرستان، خراسان و اصفهان هستند.