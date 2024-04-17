مجارستان: رهبری اروپا ضعیف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان گفت که اتحادیه اروپا به رهبری جدید نیاز دارد، زیرا مقامات ارشد فعلی اتحادیه کاملاً ناموفق هستند.
نخستوزیر مجارستان گفت: اکنون ما رهبری در اتحادیه اروپا داریم که در برخی از پروژههای بزرگ که از سوی خودشان انتخاب شدهاند، مانند مهاجرت، جنگ در اوکراین و سیاست تحریمها شکست خورده اند.
اوربان گفت که رهبری فعلی اتحادیه اروپا باید کنار رود.
نخست وزیر مجارستان تاکید کرد که اروپا به رهبران جدید نیاز دارد.
نخست وزیر مجارستان چندی پیش از مردم کشورش خواست برای دفاع از حاکمیت این کشور به سمت مقر اتحادیه اروپا در بلژیک راهپیمایی کنند.
«ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان اعلام کرد که به همراه حامیانش آماده است تا برای دفاع از حاکمیت این کشور در اتحادیه اروپا به سوی بروکسل راهپیمایی کند.
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