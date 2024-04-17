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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۲۲

فوتسال قهرمانی آسیا - تایلند

شکست سنگین عربستان در جام ملت ها/ شروع مقتدرانه عراق

شکست سنگین عربستان در جام ملت ها/ شروع مقتدرانه عراق

تیم ملی فوتسال عراق در نخستین دیدار خود در جام ملت های آسیا با نتیجه پرگل عربستان را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال عراق در نخستین دیدار خود در جام ملت‌های فوتسال آسیا به میزبانی تایلند امروز چهارشنبه به مصاف عربستان رفت و موفق شد با نتیجه پرگل ۵ بر یک به برتری برسد. در دیگر بازی گروه B هم تیم‌های ازبکستان و استرالیا به مصاف هم رفتند و ازبکستان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری برسد.

از گروه A هم امروز چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ تیم فوتبال تایلند به مصاف چین رفته بود که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود تایلند به پایان رسید و همچنین تیم‌های ویتنام و میانمار به تساوی یک به یک رسیده بودند.

دومین روز این مسابقات فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد و تیم ملی کشورمان با افغانستان رو به رو خواهد شد.

برنامه دیدارهای روز پنجشنبه به شرح زیر است:

* تاجیکستان - کره جنوبی، ساعت ۱۰:۳۰
‌* ایران - افغانستان، ساعت ۱۲:۳۰
‌* ژاپن - قرقیزستان، ساعت ۱۴:۳۰
‌* کویت - بحرین، ساعت ۱۷:۳۰

کد مطلب 6081429

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عربستان را دوست داریم
    • مجید۱۶۰۸ IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بازی باافغانستان سخت ترین بازی این گروه بود...تیم خوبی تشکیل دادن وفکرکنم درگروه مادوم بشه....

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