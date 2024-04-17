شکست سنگین عربستان در جام ملت ها/ شروع مقتدرانه عراق

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال عراق در نخستین دیدار خود در جام ملتهای فوتسال آسیا به میزبانی تایلند امروز چهارشنبه به مصاف عربستان رفت و موفق شد با نتیجه پرگل ۵ بر یک به برتری برسد. در دیگر بازی گروه B هم تیمهای ازبکستان و استرالیا به مصاف هم رفتند و ازبکستان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری برسد.
از گروه A هم امروز چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ تیم فوتبال تایلند به مصاف چین رفته بود که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود تایلند به پایان رسید و همچنین تیمهای ویتنام و میانمار به تساوی یک به یک رسیده بودند.
دومین روز این مسابقات فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد و تیم ملی کشورمان با افغانستان رو به رو خواهد شد.
برنامه دیدارهای روز پنجشنبه به شرح زیر است:
* تاجیکستان - کره جنوبی، ساعت ۱۰:۳۰
* ایران - افغانستان، ساعت ۱۲:۳۰
* ژاپن - قرقیزستان، ساعت ۱۴:۳۰
* کویت - بحرین، ساعت ۱۷:۳۰
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