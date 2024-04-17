حادثه انفجار گاز در دزفول ۹ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: در ساعت ۱۶:۴۱ دقیقه امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه نشت گاز در یک منزل مسکونی واقع در کوی بهمن امدادگران به محل حادثه اعزام شدند.

روح الله بهشتی فرد افزود: آتش نشانان که با چهار تیم عملیاتی همراه با چهار خودرو در محل حادثه حاضر شدند اقدام به ایمن سازی و مهار حریق کردند.

وی ادامه داد: در این حادثه که علت آن در دست بررسی است، علاوه بر تخریب این منزل مسکونی، یک واحد همجوار نیز دچار خسارت شد.

رضا معمارزاده، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: در این حادثه ۹ نفر مصدوم که توسط امدادگران اورژانس به بیمارستان بزرگ دزفول اعزام شدند.

وی خبر داد: تمامی مصدومان هم اکنون در بخش اورژانس بیمارستان بزرگ دزفول تحت مراقبت هستند و حال عمومی یکی از آنان وخیم گزارش شده است.