افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶.۱ مگاواتی منطقه ویژه سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان بازدید از نیروگاه خورشیدی سمنان به منطقی بودن استفاده از نیروگاه خورشیدی تاکید کرد و افزود: ما با استفاده از نیروی خورشیدی می‌توانیم بخشی از نیاز برق صنایع را تأمین کنیم.

در این دیدار که در جریان سفرهای دور دوم سفر ریاست جمهوری به سمنان صورت گرفت، وزیر صنعت معدن و تجارت نیروگاه خورشیدی ۶.۱ مگاواتی را در منطقه ویژه اقتصادی سمنان افتتاح کرد.

این نیروگاه در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی و با سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد تومانی دایر شده و قابلیت توسعه تا مقدار ۱۸ مگاواتی را داراست.

ظرفیت و تولید این نیروگاه یک میلیون و ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه بوده و توان هر پنل خورشیدی ۶۶۵ وات است و به طور سالیانه حدود ۱۴ میلیون و ۴۰۰ کیلووات ساعت برق تولیدی به شبکه توزیع تزریق می‌شود.

این نیروگاه خورشیدی توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی اجرا شده است و برق تولیدی آن به شبکه فشار متوسط استان به صورت مستقیم متصل شده است.

علی آبادی با اشاره به پاک بودن انرژی خورشیدی گفت: با وجود تمام مزیت‌های این انرژی، جهیزات مورد نیاز برای جمع‌آوری و استفاده از آن گران است و هزینه بالای تولید برق از انرژی خورشیدی استفاده از آن را محدود کرده است.

وی در ادامه افزود: اگر قیمت انرژی را ۵ سنت در کیلووات در نظر بگیریم ۱۵ وات در هر صد کیلومتر می‌شود که به عدد ۷۵ سنت به ازای هر صد کیلومتر، هزینه می‌شود در واقع ما اگر با انرژی خورشیدی حرکت کنیم از سوخت ۳ هزار تومانی استفاده کرده ایم.