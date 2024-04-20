به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حدود یک پنجم از ۱۰۰ چهره تاثیرگذار امسال مجله تایم را بازیگران، فیلمسازان و خوانندگان تشکیل دادهاند.
به رسم هر سال درباره هر چهره، یک چهره مطرح دیگر چند خطی مینویسد. امسال گییرمو دلتورو وظیفه نوشتن درباره هایائو میازاکی را برعهده داشت.
وی نوشت: من در کودکی انیمیشنهای هایائو میازاکی را که برای استودیو تویی ساخته شده بود، کشف کردم؛ فیلمهایی مانند «دنیای شگفت انگیز گربهها و چکمهها» و سریالهایی مانند «هایدی» و «مارکو» که در آنها سبک و تاثیرگذاری او به شکل گستردهای قابل شناسایی بود. وقتی در بزرگسالی با «همسایه من توتورو» روبهرو شدم، ذهنم به آن آثار قبلی برگشت، و متوجه شدم که این مرد چقدر دوران کودکی من را شکل داده است.
آثار میازاکی احساس نادری را برمیانگیزد؛ تشخیص نوعی زیبایی که در دنیای واقعی غیرممکن است و بنابراین فقط در فیلمهای او وجود دارد. با این حال او در مورد حرص و آز، جنگ و خشم انسانی نیز یک واقعگرای بیرحم است. او میداند ما به این سیاره شکل میدهیم و نابودش میکنیم و انسانها بهترینها و بدترینهای جهان ما هستند.
دل تورو افزود: او کاملاً اصیل است. خالق بینظیری که به طور کامل در هنرش حضور دارد. او تأثیرگذارترین کارگردان انیمیشن در تاریخ این رسانه و یکی از ۱۰ داستان سرای مورد علاقه من در کل است. «پسر و مرغ ماهیخوار» یک شاهکار ظریف است که کششی را اعمال میکند که بسیاری از آن را به شدت احساس میکنیم.
در این فهرست بلیک لایولی درباره آمریکا فررا نوشت، دنیل کالویا درباره دِو پاتل، پتی اسمیت درباره دوآ لیپا، تام هارپر درباره عالیا بات، لنی کراویتس درباره کولمن دومینگو، اوکتاویا اسپنسر درباره جفری رایت، تاراجی پی هنسون درباره فنتسیا بارینو، کیت هادسون درباره لسلی اودوم جونیور، ایتن هاوک درباره جیمز مک براید نویسنده، رایان رینولدز درباره مایکل جی.فاکس بازیگر کانادایی، اوزو آدوبا درباره داوین جوی راندولف بازیگر سیاهپوست برنده اسکار امسال و رشیدا جونز درباره سوفیا کاپولا.
در فهرست تاثیرگذارترین سال پیش چهرههایی مانند درو بریمور، آستین باتلر، کالین فارل، مایکل بی جردن، لی میشل، اوبری پلازا و زویی سالدانا جای داشتند.
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