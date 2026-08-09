بهروز خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت مرکز جامع سلامت این جزیره اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر تعدادی از نیروهای تخصصی این مرکز از جمله کارشناس سلامت روان، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس آزمایشگاه، بهیار و دندانپزشک از خارگ منتقل شده‌اند، اما برای برخی از این نیروها جایگزینی صورت نگرفته است.

وی افزود: مرکز جامع سلامت خارگ یکی از مراکز اصلی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم جزیره است و کاهش نیروهای تخصصی این مرکز می‌تواند دسترسی شهروندان به خدمات مورد نیاز را با مشکل مواجه کند.

رئیس شورای اسلامی شهر خارگ با اشاره به اهمیت حضور کارشناس سلامت روان در این جزیره گفت: با توجه به شرایط اجتماعی و فشارهای روحی و اقتصادی موجود، ارائه خدمات حوزه سلامت روان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نبود نیروی متخصص در این حوزه می‌تواند پاسخگویی به نیازهای مردم را با محدودیت مواجه کند.

خواجه همچنین نسبت به نبود کارشناس بهداشت محیط در مرکز جامع سلامت خارگ ابراز نگرانی کرد و گفت: یکی از وظایف مهم این بخش، نظارت‌های بهداشتی بر اماکن عمومی، واحدهای صنفی و مراکز عرضه مواد غذایی است و استمرار این نظارت‌ها برای حفظ سلامت عمومی مردم ضروری است.

وی با اشاره به تعطیلی آزمایشگاه مرکز جامع سلامت خارگ نیز اظهار کرد: این آزمایشگاه علاوه بر ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، ظرفیت ارائه خدمات به شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در جزیره را نیز داشته است و تعطیلی آن موجب شده بخشی از خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز مردم و کارکنان شرکت‌ها با دشواری بیشتری انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر خارگ ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری و مجموعه‌های فعال در جزیره برای انجام آزمایش‌های دوره‌ای کارکنان خود به چنین خدماتی نیاز دارند و باید بررسی شود که چرا ظرفیت موجود در جزیره مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

خواجه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مرکز دندانپزشکی خارگ اشاره کرد و گفت: برای احداث ساختمان و تأمین تجهیزات این مرکز هزینه‌هایی از منابع عمومی صرف شده است و استمرار تعطیلی آن، در حالی که مردم به خدمات دندانپزشکی نیاز دارند، نیازمند بررسی جدی مسئولان مربوطه است.

وی تأکید کرد: حفظ و استفاده از زیرساخت‌ها و تجهیزاتی که برای ارائه خدمات به مردم ایجاد شده، باید مورد توجه قرار گیرد و نباید سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بدون استفاده باقی بماند.

رئیس شورای اسلامی شهر خارگ با تأکید بر ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز جامع سلامت این جزیره گفت: انتظار داریم دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان حوزه بهداشت و درمان استان نسبت به وضعیت نیروهای تخصصی مرکز جامع سلامت خارگ تصمیم‌گیری کنند و حداقل نیروهای ضروری مورد نیاز این مرکز هرچه سریع‌تر تأمین شوند.

خواجه خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر خارگ موضوع خدمات بهداشتی و درمانی جزیره را با جدیت دنبال خواهد کرد و مطالبه مردم، استمرار و ارتقای خدمات سلامت در جزیره است.