آموزش و پرورش قابل واگذاری به غیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی در رونمایی از کتاب «منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در موضوع آموزش و پرورش» اظهار کرد: انصافاً کاری که در این منظومه شده است نشان دهنده یک درک عمیق از دیدگاه رهبر معظم انقلاب است و عبارت منظومه که روی کتاب گذاشته شده کاملاً عبارتی درست و دقیق است.

وی افزود: کتاب‌های زیادی درباره دیدگاه رهبر معظم انقلاب نسبت به معلم، معلمی و امور آموزش گردآوری کردیم که آخری آن کتابی بود که بنده وقتی در دانشگاه فرهنگیان بودم، گردآوری شد و با این موضوع آشنا هستیم.

صحرایی با بیان اینکه کاری که همکار ارجمند آقای نادری برای این منظومه انجام داده فراتر از یک گردآوری ساده است، گفت: انضباط ساختاری بین محتواها در دوره‌های مختلف، عبور از یک تفکر خطی که سیر زمان را می‌بیند، موضوعی که فقط محتوا را می‌بیند و پله‌های عمیق‌تر که منظومه را کشف می‌کند، آن وجه متمایز و ممیزه این کتاب است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه تاکید کرد: جان کلام در بیان مقام معظم رهبری از دیدگاه بنده به عنوان یک مسئول که باید پیگیری بکنم سه حرف است؛ نخست آموزش و پرورش که این شاکله اعتقادی رهبر معظم انقلاب برای اعتلای نظام مقدس اسلامی است و این مطالبه جدی ماست و هر روز و هر شب باید آن را دنبال بکنیم.

وی اذعان کرد: فارغ از همه محدودیت‌های بیرونی و علایق گروهی که داریم که در جای خودشان اهمیت ویژه دارند، ولی ایجاد گفتمان اول آموزش و پرورش در هر مسئله‌ای یعنی پایه‌گذاری گفتمان آینده‌سازی در کشور است.

صحرایی با بیان اینکه نکته دوم در بیان مقام معظم رهبری بازگشت به مدرسه است، تصریح کرد: در فرمایشات ایشان؛ شما می‌بینید که مدرسه را مهم می‌دانند و معتقدند همه باید به مدرسه کمک کنند اما متأسفانه آن طور که باید به این مساله پرداخته نشده است و در کنار مدرسه وقتی که ضعف آن را دیدیم، مدارس دیگری خلق و برای جبران ضعف‌های مدرسه به جای کمک به مدرسه ساختارسازی کردیم و این تنوعی که خلق کردیم به رفع کوتاه مدت برخی از مشکلات کمک کرده ولی مسائل اصلی را حل نکرده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از منویات ایشان چنین برمی‌آید که باید همه به مدرسه برگردیم و این شاکله مهمی از حرف‌های رهبر معظم انقلاب است، گفت: نکته سوم که بسیار پررنگ در ادبیات معظم له است‌؛ آرمان‌های انقلاب و امام است که برگرفته از سنت حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام است، از کودکی باید در وجود افراد نهادینه شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری درباره معلم، ادبیاتی به کار می‌برند که عیناً نگاه ویژه اسلام به جایگاه معلم است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ایشان در بیان این‌گونه معلم، ادبیاتی دارند که غیرقابل توصیف است و می‌فرمایند معلم زیرساخت سرافرازی کشور است، معلم گوهر تراش ملت است یعنی بچه‌ها گوهرند و آن کسی که این گوهر را می‌تراشد و تبدیل به یک اثر بی‌بدیل می‌کند؛ معلم است.

صحرایی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در جایی می‌فرمایند که کار معلم از استخراج طلا و دستیابی به انرژی هسته‌ای مهم‌تر است، ما در استخراج طلا از معدن طلا می‌سازیم و در هسته‌ای از ظرفیت‌های معدنی‌مان انرژی هسته‌ای می‌سازیم اما معلم انسان تربیت می‌کند، این کجا و آن کجا.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در جایی می‌فرمایند که معمار هویت آینده کشور معلم است و در جای دیگری می‌فرمایند که نقش معلم و شخصیت او بی بدیل است، همه زیر بار منت معلمانیم، شهدا علما و حتی امام راحل عظیم‌الشأن و همه زیر بار منت معلمانند. این طور معلمی باید خودش تربیت بشود تا بتواند چنین کارکردی را در جامعه ایفا کند و نقش بی بدیلی را ایفا کند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: نکته نهایی تذکر مکرر ایشان به این است که مبادا از این اصول عدول بکنید، جایی می‌فرمایند به برخی باید بفهمانیم اهمیت آموزش و پرورش را و امروز باید دائماً تکرار کنیم.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به شدت به حاکمیتی بودن آموزش و پرورش تاکید دارند، گفت: آموزش و پرورش قابل واگذاری به غیر نیست این وظیفه حاکمیت و اصلی‌ترین وظیفه حاکمیت است که نباید آن را واگذار بکنیم.

صحرایی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش حتماً از این کتاب به طور گسترده استفاده خواهد کرد، گفت: من به دوستانم عرض کردم که این کتاب به طور وسیع در دسترس باشد چرا که انتشار گسترده کتاب برای کسانی که باید دائم به این کتاب‌ها رجوع کنند، مورد نیاز است.

صحرایی در ادامه تاکید کرد: این باید گفتمان غالب شود که بذر آینده کشور در مدرسه کاشته می‌شود، مدرسه را باید تقویت کرد و همه به کمک مدرسه بیایند.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: بحث‌هایی که درباره کتاب‌های درسی، هویت معلم، هویت دانش آموز و مسائل مربوط به آموزش اعتقادی دانش آموزان است همه در این منظومه به خوبی گردآوری شده است.

گفتنی است؛ مراسم رونمایی از کتاب «منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در موضوع آموزش و پرورش»، با حضور رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حوزه علمیه مروی برگزار شد.

در این کتاب اندیشه رهبر انقلاب در خصوص آموزش و پرورش به صورت منظومه‌ای محور بندی، دسته بندی شده و جامع، مورد نظر قرار گرفته است و اگر کسی بخواهد اندیشه ایشان را در خصوص جایگاه آموزش و پرورش، بایدها و نبایدهای آموزشی و پرورش، الزامات تحول بنیادین، الزامات محتوای کتب درسی، نظام الگویی، منزلت معلم، کارکرد معلم، الزامات معیشت معلم و… را به صورت یک کل منسجم و ساختار مند مورد نظر و مداقه قرار دهد مطالعه کتاب پیش رو به وی توصیه می‌شود.

کتاب که به قلم احمد نادری بوده و توسط انتشارات حوزه علمیه مروی به چاپ رسیده است به هشت فصل با عناوین، جایگاه و اهمیت آموزش و پرورش، الزامات آموزش و پرورش؛ بایدها، مشکلات نظام آموزشی فعلی، گفتمان رهبری؛ نظام الگویی، هویت معلم؛ معلم کیست؟، سند انحرافی ۲۰۳۰، ضرورت وجود معاونت پرورشی، الزامات محتوای کتب درسی؛ تقسیم شده و شامل تمام بیانات رهبر معظم انقلاب است.