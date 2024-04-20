به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، ارتش رژیم صهیونیستی امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای به زخمی شدن ۹ نظامی خود در درگیری‌های دو روز اخیر با مقاومت فلسطین در اردوگاه نور شمس در شهر طولکرم اعتراف کرد.

ارتش صهیونیستی همچنین اعلام کرده که در این درگیری‌ها ۱۰ فلسطینی نیز به شهادت رسیدند.

ارتش رژیم صهیونیستی از دو روز پیش یورشی گسترده به اردوگاه نور شمس در طولکرم داشته و تلاش دارد مبارزان مقاومت در این اردوگاه را سرکوب کند.

این در حالی است که اعتصاب سراسری در شهر طولکرم در مرکز کرانه باختری در واکنش به یورش وحشیانه صهیونیست‌ها و شهادت دستکم هفت فلسطینی در اردوگاه نورشمس، از صبح امروز آغاز شده است.