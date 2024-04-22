  1. استانها
  2. گلستان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۲۷

دادستان مرکز گلستان خبرداد؛

دستگیری سرشبکه هرمی سایت غیرقانونی ارز دیجیتال ترینوست در گلستان

دستگیری سرشبکه هرمی سایت غیرقانونی ارز دیجیتال ترینوست در گلستان

گرگان- دادستان مرکز استان گلستان گفت: سرشبکه هرمی سایت غیرقانونی ارز دیجیتال در گلستان بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو اظهار کرد: سر شبکه هرمی ترینوست (Treenvest) به‌صورت غیرقانونی در حوزه ارز دیجیتال فعالیت داشت و افراد را به امید پرداخت سود و یا دادن ارز دیجیتال، ترغیب به سرمایه‌گذاری و عضویت در سایت ترینوست (Treenvest) می‌کرد.

وی افزود: این شرکت برای جلب اعتماد قربانیان، در چند مرحله سود به آنان پرداخت می‌کرد، اما پس از گذشت چند ماه، خبری از پرداخت سود و اصل پول نبود.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: تاکنون ۱۰۰ نفر شکایت خود را در دادسرای گنبدکاووس ثبت کرده‌اند و سر شبکه این شرکت هرمی در گنبدکاووس به اتهام کلاه‌برداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با صدور قرار بازداشت موقت، در زندان است.

کد مطلب 6085321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
      0 1
      پاسخ
      راحت بالای ۱۰۰۰ نفر در گنبدکاووس مالباخته و قربانی ترینوست هستند ولی به دلیل نا درستی در پیگیری مسوولان که هر کس ریال واریز کرده میتونه از اون شخص شکایت کنه محدود شده شکایت‌ها خیلی‌ها از جمله خودم خودمان تتر خریدیم و ثبت نام کردیم تکلیف ما چی میشه ما جزو هیچ گروهی نبودیم و هرکس تنهایی کار می‌کرده فقط از کد مثلا خواهر یا برادر یا دایی خلاصه فامیل استفاده کردیم و اینجا هست که شرکت ترینوست یک هزارم هم ازش شکایت نشده لطفا یه فکری بحال امثال ما هم بکنید صرفا شخصی از حساب دیگری سو استفاده کرده جهت ...
      • احمداحمدی IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
        1 0
        من پیگیری کردم و الان درگیرش هستم، به دفتر قضایی مراجعه کن میشه شکایت کرد، منم تتر واریز کردم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها