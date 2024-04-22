دستگیری سرشبکه هرمی سایت غیرقانونی ارز دیجیتال ترینوست در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو اظهار کرد: سر شبکه هرمی ترینوست (Treenvest) بهصورت غیرقانونی در حوزه ارز دیجیتال فعالیت داشت و افراد را به امید پرداخت سود و یا دادن ارز دیجیتال، ترغیب به سرمایهگذاری و عضویت در سایت ترینوست (Treenvest) میکرد.
وی افزود: این شرکت برای جلب اعتماد قربانیان، در چند مرحله سود به آنان پرداخت میکرد، اما پس از گذشت چند ماه، خبری از پرداخت سود و اصل پول نبود.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: تاکنون ۱۰۰ نفر شکایت خود را در دادسرای گنبدکاووس ثبت کردهاند و سر شبکه این شرکت هرمی در گنبدکاووس به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با صدور قرار بازداشت موقت، در زندان است.
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