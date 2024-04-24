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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۵۲

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد؛

ضربه ۳ هزار میلیاردی پلیس به قاچاقچیان سوخت

ضربه ۳ هزار میلیاردی پلیس به قاچاقچیان سوخت

بندرعباس- فرمانده انتظامی هرمزگان از اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق سوخت و کشف بالغ بر ۳ میلیون لیتر گازوئیل و وارد کردن ۳ هزارمیلیارد ریال ضربه مالی به قاچاقچیان سوخت در بندرکلاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پلیس هرمزگان، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر با تأکید بر اینکه یکی از اولویت‌های مأموریتی انتظامی بحث مقابله بی امان با قاچاق می‌باشد، بیان داشت: در این راستا عوامل انتظامی استان با همکاری دریابانی و نظارت مقام قضائی در جهت جامه عمل پوشاندن به مطالبه بحق مردم و اجرای تدابیر ابلاغی، طرح ضربتی و عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت با هدف جلو گیری از هدر رفت سرمایه ملی و مبارزه با قاچاق را در بندر کلاهی شهرستان میناب اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح مشترک که با همکاری دیگر سازمان‌های مرتبط و با هدف ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان سوخت انجام شد، تعداد ۱۷ فروند قایق موتوری فعال در قاچاق سوخت توقیف، ۲۶۵ عدد انواع مخازن فلزی و پلاستیکی آغشته به سوخت جمع آوری و ۷۵ کیلومتر لوله انتقال سوخت امحا و تخریب شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به کشف بالغ بر ۳ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق و تخریب و جمع‌آوری تجهیزات انتقال سوخت در این طرح، میزان ضربه مالی به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در این منطقه و در راستای این طرح را بیش از سه هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

کد مطلب 6087515

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
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      سلام.سوخت.کش.کاری.نکنده.چه.کار.کنند.تون.کشور.کاری.دیگری.نیست.مجبو نده.بزارین.کاری.کنند.خداخیری.تون.بده.زنده.باد.ایران.عزیز.پرافتخارمن
    • لبخند واقعی خدا زمانیکه مظلوم بحقش برسه IR ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
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      ضربه محکمی برای منافقین بود... اینها سوخت هایی هستن که شیطان برای جنگ استفادش می کرد...یعنی هرکس دخیل در دخالت قاچاق سوخته حامی کشتار ماشین جنگی علیه غزه هستن...سوخت منافقین برای حتی جنگ داخلی و لب مرزی که دارن ذخیرش می کنن جنگ سوختی... نمی گین چرا وقتی مبارزه با قاچاق شروع شد کلی گروهک ریختن بیرون؟
    • بهرام US ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
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      احسنت‌..ولی باور بفرمایید خیلی دیر یک عمر که سه برابر مصرف لنجها به آنها دو دستی سهمیه گازوئیل میدن وآنها با خیال راحت قاچاق میکنند میدونید چه اختلاف طبقاتی ایجاد شده
    • محمد امین IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
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      خدا عمرتون بده دعای خیر 80میلیون نفر همرا هتونه، همین قا چاقچیان سوخت منبع تولید اختلاف طبقاتی و فساد و تورم در جامعه هستند ، حق 80میلون نفر میره نزد 80هزارنفر خداوند همراهتان باد، اگه ریشه یابی کنید چه مفاسدی ازاین قاچاق سوخت روی میدهد انگشت به دهان خواهید ماند. به شرطیه که پارتی پیدا نکنه بیاد

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