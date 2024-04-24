ضربه ۳ هزار میلیاردی پلیس به قاچاقچیان سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پلیس هرمزگان، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر با تأکید بر اینکه یکی از اولویت‌های مأموریتی انتظامی بحث مقابله بی امان با قاچاق می‌باشد، بیان داشت: در این راستا عوامل انتظامی استان با همکاری دریابانی و نظارت مقام قضائی در جهت جامه عمل پوشاندن به مطالبه بحق مردم و اجرای تدابیر ابلاغی، طرح ضربتی و عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت با هدف جلو گیری از هدر رفت سرمایه ملی و مبارزه با قاچاق را در بندر کلاهی شهرستان میناب اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح مشترک که با همکاری دیگر سازمان‌های مرتبط و با هدف ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان سوخت انجام شد، تعداد ۱۷ فروند قایق موتوری فعال در قاچاق سوخت توقیف، ۲۶۵ عدد انواع مخازن فلزی و پلاستیکی آغشته به سوخت جمع آوری و ۷۵ کیلومتر لوله انتقال سوخت امحا و تخریب شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به کشف بالغ بر ۳ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق و تخریب و جمع‌آوری تجهیزات انتقال سوخت در این طرح، میزان ضربه مالی به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در این منطقه و در راستای این طرح را بیش از سه هزار میلیارد ریال عنوان کرد.