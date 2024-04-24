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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۲۰

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

اهمیت خانواده و ازدواج برای نسل جوان تببین شود

اهمیت خانواده و ازدواج برای نسل جوان تببین شود

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه تحقق جوانی جمعیت و ازدواج تنها به ابزارهای قانونی نیاز ندارد، گفت : اهمیت خانواده و ازدواج برای نسل جوان باید تببین نیز شود .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در نشست شورای جوانی و جمعیت استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن اشاره به پیش نیازهای جوانی جمعیت و همچنین ازدواج جوانان، تاکید کرد: تحقق جوانی جمعیت پشتوانه‌های قانونی است که نمایندگان مجلس باید به آن دقت داشته باشند.

وی با بیان اینکه در کنار این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی در بین جوانان هستیم، افزود: دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی و آموزش عالی و … می‌بایست در این زمینه برنامه‌های عملیاتی ویژه ای را در دستور کار قرار دهند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه تحقق جوانی جمعیت و اهمیت ازدواج نیازمند تبیین است، تاکید کرد: تبیین اهمیت جایگاه ازدواج و فرزندآوری به ویژه برای نسل جوان اهمیت بسزایی دارد.

مطیعی با اشاره به وضعیت موجود در جامعه بیان کرد: غفلت در نگاه برخی جوانان نسبت به اصل خانواده مشهود است در حالی که می‌توان با تبیین اهمیت و اساس خانواده برای نسل جوان، این تفکر را تغییر داد.

وی افزود: تبیین اساس و اهمیت خانواده در ترغیب به ازدواج و فرزندآوری بسیار تأثیر دارد لذا انتظار می‌رود که مسئولان فرهنگی در این زمینه بیشتر فعالیت داشته باشند.

کد مطلب 6087843

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