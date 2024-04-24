به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صدیقی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری که با حضور فرماندار، امام جمعه و دیگر رؤسای ادارات و نهادها تشکیل شد، اظهار کرد: تجلیل از کارگران، دیدار با خانوادههای معسر کارگری، بازدید از کارخانجات و کارگاههای تولیدی، برگزاری میز خدمت در نماز جمعه این هفته از جمله برنامههای حوزه کار در هفته کار و کارگر با شعار مشارکت کارگر، جهش تولید، ایران قوی در شهرستان است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلیل آباد در این جمع به مشکلات ناشی از عدم توجه به مسائل ایمنی در ادارات و فضای کار اشاره کرد و گفت: به طور کلی مرتب بودن وسایل و ایمنی محل کار از بروز مصدومیت برای کارکنان جلوگیری کرده و میزان بهرهوری افراد را افزایش میدهد.
وی گفت: مرتب بودن این مزیت را دارد هنگامی که افرادی از خارج سازمان وارد محیط کار میشوند، تأثیر مثبتی بر روی آنها خواهد گذاشت و دقت داشته باشید که ایمنی محیط کار یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه داشت.
صدیقی رضایت کارمندها را یکی از مواردی دانست که در بسیاری از محیطهای کار به عنوان ایمنی محیط کار از آن یاد میکنند لذا کارمندی که از لحاظ روانی، امنیت شغلی داشته باشد، میتواند بهتر کار کند و راندمان کار را افزایش دهد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلیل آباد با بیان اینکه میزان رضایتمندی کارکنان با امکانات مختلف افزایش پیدا میکند اظهار کرد: ایجاد فضای کافی و اهمیت به میز و صندلی کارمندان از ملزومات است.
وی ایمنی محل کار را شامل کلیه فرآیندها، پروتکلها و راهنماییهایی است که برای کمک به کاهش خطرات در محل و کاهش میزان آسیب و بیماری وجود دارد.
صدیقی مزیتهای یک محیط آرام و مرتب و ایمن شده را مورد اشاره قرارداد و افزود: هنگامی که نیروی کار تعهد خود را به ایمنی نشان میدهد، خطرات مختلف در محل به سرعت شناسایی و اقدامات اصلاحی را میتوان انجام داد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلیل آباد گفت: افزایش کارایی و بهرهوری، کاهش هزینههای جراحات و بیماری و خسارت بیمه با آسیب دیدگی کمتر کارگران در محل کار، تقویت روحیه کارکنان و فرهنگ ایمنی قویتر و انعطافپذیرتر تأثیر دو چندانی را دارد.
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