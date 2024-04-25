  1. استانها
  2. یزد
۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۱۷

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهریز یزد:

۱۱۴ هکتار نخاله‌های ساختمانی طبیعت مهریز یزد را ویران می‌کند

۱۱۴ هکتار نخاله‌های ساختمانی طبیعت مهریز یزد را ویران می‌کند

یزد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهریز یزد گفت: ۱۱۴ هکتار سطح نخاله‌های موجود ناشی از ساخت و سازها از سوی کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی در این شهرستان، مهمترین عامل آسیب زا به طبیعت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله زارع خورمیزی به مناسبت هفته زمین پاک گفت: وجود نخاله‌های ساختمانی و ضایعات مختلف واحدهای صنعتی در کنار انواع پسماندها، وضعیت بسیار نامناسبی و غیر بهداشتی را در شهرستان ایجاد کرده است.

وی به اهمیت حفظ زمین پاک و نقش مردم و مسئولان در تحقق آن در شهرستان اشاره کرد و گفت: همه باید خود را در حفظ زمین پاک بیش از گذشته مسئول بدانند.

زارع افزود: یکی از مهمترین مأموریت‌های این اداره در کنار تلاش و همراهی ادارات، کار فرهنگی و آموزشی برای فرهنگ سازی حفظ محیط از آلودگی‌ها است.

وی گفت: به رغم اینکه طرح مدیریت پسماند در شهرستان مصوب شده ولی هنوز در عمل شاهد اجرای آن نیستیم و این یکی از مشکلات اصلی است.

کد مطلب 6088495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها