به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله زارع خورمیزی به مناسبت هفته زمین پاک گفت: وجود نخاله‌های ساختمانی و ضایعات مختلف واحدهای صنعتی در کنار انواع پسماندها، وضعیت بسیار نامناسبی و غیر بهداشتی را در شهرستان ایجاد کرده است.

وی به اهمیت حفظ زمین پاک و نقش مردم و مسئولان در تحقق آن در شهرستان اشاره کرد و گفت: همه باید خود را در حفظ زمین پاک بیش از گذشته مسئول بدانند.

زارع افزود: یکی از مهمترین مأموریت‌های این اداره در کنار تلاش و همراهی ادارات، کار فرهنگی و آموزشی برای فرهنگ سازی حفظ محیط از آلودگی‌ها است.

وی گفت: به رغم اینکه طرح مدیریت پسماند در شهرستان مصوب شده ولی هنوز در عمل شاهد اجرای آن نیستیم و این یکی از مشکلات اصلی است.