نگاه ما به موضوع حجاب و عفاف هرگز امنیتی و انتظامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان در اجتماع مردم قم در حمایت از اجرای طرح حجاب و عفاف که در خرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد بیان کرد: نیروی انتظامی تمام تلاش خود را در راستای مقابله با ناهنجاری‌ها در عرصه‌های مختلف از جمله برخورد قاطع با اشرار به کار می‌بندد و یکی از تهمت‌هایی که به نیروی انتظامی می‌زنند آن است که پلیس فقط به امر حجاب و عفاف توجه دارد که اینگونه نیست.

فرمانده فراجا بیان کرد: رئیس قوه قضائیه مردانه از اجرای طرح نور حمایت کرده و رئیس جمهور نیز در شرایطی که معمولاً رؤسای جمهور به دلیل کسب رأی در انتخابات به این عرصه‌ها ورود نمی‌کنند، در میدان حضور دارد و وزیر کشور و صداوسیما هم به صحنه آمدند.

سردار رادان با بیان اینکه دشمنان تلاش دارند تا بی حجابی در جامعه گسترده شود افزود: ۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متأسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه گر هم شده‌اند که مردم باید از این نهادها بخواهند به مأموریت‌های خود در حوزه حجاب و عفاف عمل کنند.

فرمانده نیروی انتظامی کل کشور با بیان اینکه حجاب هرگز موضوع امنیتی و انتظامی نیست تاکید کرد: حجاب و عفاف موضوعاتی کاملاً فرهنگی و اجتماعی است و ما به صراحت اعلام می‌کنیم در این عرصه نگاه امنیتی نداریم.

وی ادامه داد: در تمامی موضوعات بایدها و نبایدهایی وجود دارد و می‌بایست این پرسش را مطرح کرد که اگر عده‌ای در عرصه حجاب و عفاف بایدها و نبایدها را ندیده گرفتند تکلیف چیست.

سردار رادان بیان کرد: ما از دختران این کشور حفظ و صیانت می‌کنیم که قرار است در آینده مادران این سرزمین شوند و رزمنده پروران آینده این کشور برای ایستادگی در برابر استکبار جهانی باشند.

وی گفت: این ماجرا برای امروز نیست بلکه از زمان صدر اسلام شروع شد و در در دوران سیدالشهدا علیه السلام به درازا کشیده است و دشمن تلاش کرد تا حجاب را از خاندان اهل بیت علیهم السلام که بعد از واقعه عاشورا به سمت شام در حرکت بودند بردارد و این ماجرا تا به امروز ادامه دارد و مردم باید تکلیف خود را بشناسند.

سردار رادان با بیان اینکه در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم افزود: حضور مردم انقلابی در صحنه و در حمایت از پلیس مهم است.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش دارد تا عنوان کند پلیس در مسیر اجرای طرح حجاب و عفاف تنها است افزود: حضور گسترده مردم خط بطلانی بر این توطئه دشمنان کشید.

فرمانده فراجا گفت: دشمنان به این نتیجه رسیدند که در نبرد مستقیم با ایران راه به جایی نمی برند و در هشت سال دفاع مقدس مردم ایران اسلامی نشان دادند با نیروی ایمان و جهاد دشمن تا دندان مسلح را با شکست مواجهه کرد.

وی ادامه داد: اسراییل تلاش داشت تا برای ملت ایران ابرقدرتی کند اما نیروهای مسلح دیوارهای دفاعی آنان را درنوردیده و موشک های ایران به اسراییل رسید.

سردار رادان تاکید کرد: دشمنان به دنبال آن هستند که بی حیایی و بی غیرتی را در جامعه ما گسترش دهند که اگر بی حیایی در جامعه رواج یابد رفته رفته جامعه نسبت به دفاع از ارزش ها بی تفاوت خواهد شد.

فرمانده انتظامی کل کشور اضافه کرد: دختران ما امروز مورد هجمه دشمنان قرار دارند و نباید آنان را دشمن فرض کنیم و به همین دلیل تلاش می‌کنیم تا از دختران این سرزمین صیانت کنیم.

وی گفت: برخی از دختران در خارج از کشور آموزش می بینند و به مدلی تبدیل می شوند تا در جامعه حرکت کنند و سبب شوند تا بی حجابی در جامعه رواج یابد و دشمنان در این زمینه برنامه دارند که ضرورت دارد ما هم برنامه هایی در مقابله با آنان داشته باشیم.

سردار رادان تصریح کرد: امروز اگر آبرویی داریم در دفاع از ارزش های دینی و نظم و امنیت جامعه می‌گذاریم و از این مسیر عقب نشینی نخواهیم کرد.