به گزارش خبرنگار مهر، علی رغبتی در مورد مایملک و دارایی هر یک از باشگاه های پرسپولیس و استقلال گفت: هر یک از این باشگاه ها دو دو ورزشگاه و یک ساختمان اداری دارند.

وی ادامه داد: باشگاه پرسپولیس ورزشگاه های درفشی فر و شهدای گمنام را در اختیار دارد. اسناد مالکیت این وزشگاه های در سال های گذشته توسط سازمان ثبت اسناد صادر شده است. بر اساس مصوبه هیات دولت در اختیار باشگاه ها قرار داده شده است.

مشاور وزیر ورزش در امور قهرمانی با اشاره به بحث معارضین خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در این مورد مستقل است و مرجع تصمیم گیری نهایی است. طبق اخرین آرایی که به سازمان ثبت صادر شده، هر دو ورزشگاه در اختیار پرسپولیس است. به همین منظور دو ورزشگاه هم باشگاه استقلال در اختیار دارد. کمپ مرحوم حجازی و مرغوبکار ورزشگاه هایی هستند که متعلق به استقلال می باشند.

رغبتی دو ورزشگاه با یادآوری اینکه ورزشگاه های شهید کاظمی و امام رضا (ع) نیز در اختیار سرخابی ها هستند، تصریح کرد: این دو ورزشگاه متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است اما با قرارداد طویل مدت دراختیار دو باشگاه قرار داده شده است. مالکیت با اداره کل است اما بهره بردار این دو باشگاه تهرانی هستند و محل تمرین تیم های بزرگسالان شان به حساب می آید.

وی تاکید کرد: البته در مورد پرسپولیس و ساختمان اداری یک بحثی میان فدراسیون فوتبال و باشگاه و شصتا وجود دارد اما به طور کل بر حسب قوانین کشور و اسناد سازمان ثبت اسنتادی مشخص است که هر یک از باشگاه ها مالک کدام ورزشگاه ها هستند.

مشاور وزیر ورزش گفت: پرسپولیس مکان های تجاری دیگری هم دارد اما در کش و قوس مسائل قضایی است مثلا در چیذر و ایرانشهر ساختمان اداری دارد. همیشه راجع به اینها بحث بوده است. امیدوارم مالکین جدید بتوانند تکلیف شان را مشخص کرده و به اموال باشگاه اصافه شود.