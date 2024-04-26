مصوبات سفر رئیس جمهور به دامغان اطلاع رسانی عمومی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به سفر هفته گذشته رئیس جمهور به استان سمنان و شهرستان دامغان، بیان کرد: مردم انتظار دارند که دولتی‌ها به صورت شفاف میزان اعتبارات و مصوبات را بیان کنند.

وی با بیان اینکه مصوبات سفر رئیس جمهور به دامغان اطلاع رسانی عمومی شده و مسئولان گزارش عملکرد خود را نیز بیان کنند، افزود: اعلام تعداد مصوبات و میزان اعتبارات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان و شهرستان دامغان یک مطالبه عمومی است

امام جمعه دامغان در ادامه ضمن اشاره به هفته کارگر و با بیان اینکه اسلام برای این قشر ارزش و جایگاه خاص قائل است، تاکید کرد: مسئولان باید از حق و حقوق کارگران دفاع کنند تا این قشر با انگیزه بیشتری به رشد تولید کمک کنند.