صدور مصوبه کارگروه امور زیربنایی برای ۵۷ شهرک مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تشکیل دبیرخانه کمیته شهرکهای مسکونی دولتی در این سازمان خبر داد و گفت: در سال گذشته (۱۴۰۲)، ۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استانها را دریافت کرده و این شهرکها در حال اخذ سایر مصوبات در سطح استانی و ملی هستند که از این میزان ۴ شهرک مسکونی در حال اجرا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی طراحی و ساخت شهرکهای مسکونی دولتی را یکی از ابتکارات سازمان متبوعش در دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: با هدف طراحی، کنترل و تسریع در تصویب طرحهای شهرکهای مسکونی دولتی، شورایعالی شهرسازی و معماری ضمن اصلاح دستورالعمل ترویج شهرکسازی، مسئولیت تشکیل کمیتهای جهت بررسی و تصویب طرحهای آمادهسازی و طراحی شهری شهرکهای مسکونی دولتی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است که در همین راستا تمامی طرحهای شهرکهای مسکونی دولتی باید به تصویب این کمیته برسد.
وی گفت: هدف از تشکیل دبیرخانه مذکور را ایجاد شهرکهایی با رعایت الگوی معماری اسلامی، ایرانی و الزامات شورایعالی مسکن و با طرحهایی فاخر از اهداف مدنظر در دبیرخانه شهرکهای مسکونی دولتی است.
این مقام مسؤول ادامه داد: در هفته جاری آخرین وضعیت تصویب طرحهای مکانیابی در سطح استانی و ملی در ادارات کل راه و شهرسازی استانهای مرکزی، گیلان و لرستان مورد بررسی قرار گرفت تا در اولین جلسه کارگروه امور زیربنایی این استانها در سال جاری مصوبات لازم اخذ شود.
مالکی در پایان تصریح کرد: طراحی و اجرای این شهرکها با احداث واحدهای حیاطدار و فاخر، کمک بسیار مؤثری به تأمین زمین و اجرای قانون جهش تولید مسکن کرده است و با استقبال زیاد متقاضیان مواجه شده است.
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