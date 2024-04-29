قیمت جدید وانت نیسان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق صورتجلسه نحوه قیمتگذاری خودرو معاونت امور صنایع وزارت صمت مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ و همچنین صورتجلسه هیات مدیره شرکت سایپا به شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶، نرخ جدید محصولات سبک تجاری این شرکت اعلام شد.

مطابق این گزارش قیمت وانت نیسان تک سوز آپشنال که در اسفند ماه ۵۱۷ تومان بود به قیمت جدید ۵۶۰ میلیون تومان در اردبیشت ماه رسیده است.

علاوه بر این وانت نیسان تک سوز آپشنال با موتور M24 plus از ۵۴۲ میلیون تومان به قیمت ۵۷۹ میلیون تومان و وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال نیز از ۵۵۴ میلیون تومان به ۶۲۲ میلیون تومان رسیده است.

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