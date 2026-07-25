برخورد دستگاه قضایی استان سمنان با سوءبرداشت جریان برق

به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین حسام پیش از ظهر شنبه در در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات دادگستری سمنان از ورود دستگاه قضایی با برداشت‌های غیرمجاز برق در استان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا به صورت جدی با استخراج رمزارز غیرمجاز برخورد قانونی خواهد کرد، افزود: برداشت برق برای سوء استفاده از مقوله رمز ارز، قابل بخشش و اقماض نیست.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان با بیان اینکه یکی از موارد مورد تاکید دستگاه قضای استان حفظ پایداری شبکه برق است، تاکید کرد: این مقوله مهم در زمره مصادیق صیانت از حقوق عامه محسوب می شود.

حسام با بیان اینکه برداشت غیرمجاز برق به‌منظور استخراج رمزارز اقدامی خلاف قانون است، تاکید کرد: این امر به واسطه تضییع‌ حقوق عامه و تهدید امنیت و پایداری شبکه برق بسیار برای ما اهمیت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تحمیل خسارت به زیرساخت‌های انرژی از جمله موارد منفی استاخراج غیرمجاز رمز ارز ها است، گفت: بروز خاموشی و اخلال در خدمات و برق مورد نیاز مردم و صنایع و تولیدگران و ... از جمله مواردی است که دستگاه قضایی از آن به راحتی عبور نمی کند.

معاون دادگستری استان سمنان از تشکیل پرونده برای متخلفان در سراسر استان خبر داد و گفت: جریان سوء برداشت برق در این استان به شدت و با دقت رصد و نظارت می شود و با متخلفان برخورد های عبرت آموز صورت می گیرد.

حسام همچنین از مردم درخواست کرد تا در صورت مشاهده موارد استخراج غیرمجاز رمز ارز و سوء استفاده از شبکه برق و آب، موارد را به دستگاه قضایی اطلاع رسانی کنند تا با متخلفان برخورد شود.