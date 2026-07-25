به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق مفتح اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، در نشستهای مستمر با بانک مرکزی، وضعیت تأمین ارز بررسی میشود و تلاش داریم سهم بیشتری از منابع ارزی را به بخش صنعت و تولید اختصاص دهیم.
وی در مصاحبه تلویزیونی ادامه داد: این موضوع در دو محور دنبال میشود؛ نخست، تعریف منابع جدید برای تأمین ارز و دوم، اصلاح سیاستهای توزیع ارز، تا بتوان نیاز ارزی واحدهای صنعتی را به شکل بهینه مدیریت و فرآیند تخصیص ارز را تا حد امکان کارآمدتر کرد.
قائم مقام وزیر صمت گفت: در جلسات داخلی وزارت صمت نیز پروندههای ارزی بررسی میشود و وزارت خانه با توجه به محدودیتها ناچار به اولویت بندی است، اما تلاش داریم که به خاطر مشکلات ارزی، تولید و عرضه محصولات دچار محدودیت نشود.
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