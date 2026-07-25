به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مروتی، سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، با اشاره به برنامهریزی گسترده این سازمان برای پشتیبانی از مراسم عظیم اربعین حسینی، اظهار کرد: همزمان با افزایش حجم جابهجایی دام و فرآوردههای خام دامی مورد نیاز مواکب داخل و خارج از کشور، تمامی اداراتکل دامپزشکی استانها موظف شدهاند خدمات مربوط به صدور گواهیهای حمل بهداشتی و قرنطینهای را بهصورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه ارائه کنند.
وی افزود: این اقدام با هدف تسهیل و تسریع در روند تأمین، حمل و انتقال فرآوردههای خام دامی سالم و بهداشتی و دارای مجوزهای قانونی جهت مواکب اربعین انجام میشود تا هیچگونه وقفهای در زنجیره تأمین اقلام مورد نیاز زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ایجاد نشود.
سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر اینکه سلامت فرآوردههای خام دامی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی زائران است، تصریح کرد: صدور گواهیهای حمل بهداشتی و قرنطینهای تنها پس از انجام کنترلهای لازم و اطمینان از رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی صورت میگیرد و تمامی محمولهها در طول فرآیند حمل و نقل تحت نظارت شبکه دامپزشکی کشور قرار دارند.
وی ادامه داد: ادارات دامپزشکی کشور با بهرهگیری از توان کارشناسان، مسئولان فنی و نیروهای قرنطینهای، در تمامی استانها آمادگی کامل دارد تا درخواستهای مربوط به صدور مجوزهای حمل را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و صادر کند. این اقدام علاوه بر تسهیل خدمترسانی به مواکب، نقش مهمی در پیشگیری از مخاطرات بهداشتی، کنترل بیماریهای دامی و تضمین سلامت فرآوردههای خام دامی خواهد داشت.
مروتی با اشاره به حضور گسترده مواکب ایرانی در داخل کشور و مسیرهای منتهی به عتبات عالیات تصریح کرد: سازمان دامپزشکی کشور همه ظرفیتهای فنی، تخصصی و اجرایی خود را برای پشتیبانی از این رویداد بزرگ معنوی به کار گرفته است تا فرآوردههای خام دامی مورد نیاز زائران با رعایت کامل ضوابط بهداشتی و قرنطینهای تأمین و توزیع شود.
وی در پایان تأکید کرد: خدمترسانی شبانهروزی اداراتکل دامپزشکی استانها تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت و این سازمان با هماهنگی دستگاههای مرتبط، تمام تلاش خود را برای حفظ سلامت، امنیت غذایی و تسهیل خدماترسانی به زائران حسینی به کار خواهد بست.
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