به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور با صدور اطلاعیهای، جزئیات محدودیتهای ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در ایام اجرای طرح سفرهای اربعین حسینی را اعلام کرد و بر اساس این اطلاعیه، تردد موتورسیکلتها (به استثنای موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز پنجشنبه یکم مرداد تا ساعت ۶ روز شنبه ۱۷ مرداد در محورهای کنگاور - کرمانشاه، کرمانشاه - اسلامآباد غرب، قصرشیرین - کرمانشاه، کامیاران - اسلامآباد و حمیل در استان کرمانشاه ممنوع است.
همچنین تردد تریلر، کامیون و کامیونت (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی، کالاهای فاسدشدنی، خودروهای امدادی و پشتیبانیکننده از مواکب) از ساعت ۷ روز یکشنبه ۱۰ مرداد تا ساعت ۷ روز شنبه ۱۶ مرداد در محورهای منتهی به ایلام - مهران، ایلام - حمیل و مسیرهای برگشت ممنوع خواهد بود.
بر اساس این گزارش، از یکم تا ۱۶ مرداد، اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت ترافیکی برای تمامی خودروها در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی مهران، با توجه به شرایط ترافیکی و بنا بر تشخیص مأموران مستقر در محل انجام میشود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که تردد کامیون و تریلر از ساعت ۷ روز پنجشنبه اول مرداد تا ساعت ۷ روز شنبه ۱۶ مرداد در مسیر اهواز - خرمشهر و بالعکس ممنوع است و خودروهای عازم خرمشهر باید از مسیر جایگزین اهواز - آبادان - خرمشهر استفاده کنند.
همچنین تردد کامیون، تریلر و اتوبوس از ساعت ۷ روز پنجشنبه اول مرداد تا ساعت ۷ روز شنبه ۱۶ مرداد از محور شهر الوان (عبدالخان) ممنوع بوده و مسیر جایگزین اهواز - سوسنگرد - بستان و بالعکس برای تردد در نظر گرفته شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تردد تانکرهای عراقی از ساعت ۱۹ تا ۵ صبح، از اول تا ۱۶ مرداد، در محور اسلامآباد - پل زال و مسیر برگشت ممنوع خواهد بود.
مرکز مدیریت راههای کشور همچنین اعلام کرد تردد اتوبوسهای حامل زائران اربعین از ساعت ۷ روز پنجشنبه تا ساعت ۷ روز شنبه ۱۶ مرداد در محور خرمآباد - کوهدشت - پلدختر و بالعکس ممنوع بوده و آزادراه خرمآباد - پل زال بهعنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.
بر اساس این گزارش، تردد تریلر، کامیون و کامیونت (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی، کالاهای فاسدشدنی، خودروهای امدادی و پشتیبانیکننده از مواکب) از ساعت ۷ روز پنجشنبه اول مرداد تا ساعت ۷ روز جمعه ۱۵ مرداد در محور حمیل–سرابله (ایلام) ممنوع بوده و مسیر اسلامآباد–گوار–گیلانغرب بهعنوان مسیر جایگزین معرفی شده است.
همچنین تردد تریلر، کامیون و کامیونت (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی) از ساعت ۷ روز پنجشنبه اول مرداد تا ساعت ۷ روز شنبه ۱۶ مرداد در مسیر سرپل ذهاب - قصرشیرین (کمربندی ریخک) ممنوع است و محور قدیم سرپل ذهاب - قصرشیرین (قرهبلاغ) بهعنوان مسیر جایگزین مورد استفاده قرار میگیرد.
بر اساس این اطلاعیه، تردد کامیونهای ترانزیتی حامل سوخت از ساعت ۷ روز پنجشنبه اول مرداد تا ساعت ۷ روز شنبه ۱۶ مرداد در مسیر اسلامآباد - قصرشیرین ممنوع است و مسیر جایگزین از محور اسلامآباد - گوار - گیلانغرب - قصرشیرین و همچنین برای تردد به سمت لرستان و اهواز، مسیر کرمانشاه - هرسین - نورآباد - لرستان پیشبینی شده است.
در این مدت، تردد خودروهای سواری و ناوگان مسافربری از کمربندی سرپل ذهاب به قصرشیرین انجام خواهد شد.
همچنین تردد تریلر، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینیبوس (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی) از ساعت ۷ روز پنجشنبه اول مرداد تا ساعت ۷ روز شنبه ۱۶ مرداد در محور ساحلی بوشهر - گناوه ممنوع است و محور برازجان - گناوه بهعنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.
بر پایه این گزارش، تردد انواع تریلرهای حامل گاز و مواد سوختی از ساعت ۱۹ تا ۵ صبح، از اول تا ۱۶ مرداد، در محورهای خمیر، بندرلنگه، پارسیان، میناب - سیریک و جاسک ممنوع خواهد بود.
همچنین تردد تمامی تریلرها، کامیونها و کامیونتها (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی) از ساعت ۷ روز پنجشنبه اول مرداد تا ساعت ۷ روز شنبه ۱۶ مرداد در محور جدید سنندج - مریوان و بالعکس ممنوع بوده و مسیر مریوان - سروآباد - سنندج بهعنوان مسیر جایگزین در نظر گرفته شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تردد اتوبوسها، کامیونها و کشندهها (به استثنای ناوگان حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی) از ساعت ۷ روز پنجشنبه اول مرداد تا ساعت ۷ روز شنبه ۱۶ مرداد در محور سقز - مریوان و بالعکس ممنوع است و تردد از مسیر سقز - دیواندره - سنندج - مریوان انجام خواهد شد.
مرکز مدیریت راههای کشور همچنین اعلام کرد تردد خودروهای ترانزیتی و کامیونهای حامل کالاهای صادراتی و وارداتی از ساعت ۱۹ تا ۵ صبح در مدت اجرای طرح اربعین در محورهای منتهی به مرزهای اربعینی ممنوع است.
بر اساس این گزارش، حملونقل محمولههای ترافیکی دارای پروانه عبور نیز از ساعت ۷ روز یکشنبه ۱۰ مرداد تا ساعت ۷ روز شنبه ۱۶ مرداد در تمامی راههای اصلی برونشهری ممنوع خواهد بود. البته این ناوگان در صورت ضرورت و صرفاً در ساعات شب، با اخذ مجوز از ستاد پلیس راه راهور فراجا و تحت نظارت پلیس راه استانها مجاز به تردد خواهند بود.
در این اطلاعیه تأکید شده است که در صورت نیاز به اعمال محدودیتهای پیشبینینشده در محورهای تحت پوشش استانها، رؤسای پلیس راه استانها با هماهنگی پلیس راه راهور فراجا و پس از اطلاعرسانی لازم، محدودیتهای مقطعی و منطقهای را اعمال خواهند کرد.
همچنین در صورت بروز مشکلات ترافیکی در استانهای درگیر مراسم اربعین، محدودیت تردد برای خودروهای باری حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی نیز بر اساس تدابیر ابلاغی اعمال میشود.
مرکز مدیریت راههای کشور در پایان اعلام کرد علاوه بر محدودیتهای از پیش تعیینشده، در صورت افزایش حجم تردد و نبود ظرفیت کافی در محورهای منتهی به مرزهای اربعینی، محدودیتهای مقطعی و روزانه برای انواع وسایل نقلیه با هدف تخلیه بار ترافیکی اعمال خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از طریق شمارههای ۱۲۰ و ۸۸۲۵۵۵۵۵ (۱۰ خط) بهصورت شبانهروزی پاسخگوی هموطنان درباره وضعیت راههای کشور و امدادرسانی احتمالی است.
همچنین آخرین وضعیت ترافیکی از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پایگاه اطلاعرسانی این مرکز نیز بهصورت شبانهروزی در دسترس کاربران قرار دارد.
لازم به ذکر است، مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با شماره تلفن ۱۲۰ و ۸۸۲۵۵۵۵۵ (۱۰ خط) به طور شبانهروزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان است.
همچنین آخرین اطلاعات ترافیکی در سایت «www.rahvar120.ir» قابل دسترس است.
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