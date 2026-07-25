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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

هزینه احداث نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی خانگی چقدر است؟

هزینه احداث نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی خانگی چقدر است؟

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی ساتبا اعلام کرد: هزینه احداث نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی خانگی بسته به نوع تجهیزات برای نیروگاه‌های متصل به شبکه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، زهره اولیا مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا با اشاره به هزینه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی خانگی اظهار کرد: قیمت احداث این نیروگاه‌ها به نوع تجهیزات و شیوه اتصال به شبکه بستگی دارد، اما برای نیروگاه‌های متصل به شبکه (On-Grid) که بدون ذخیره‌ساز و اینورتر هیبریدی اجرا می‌شوند، هزینه سرمایه‌گذاری در بازار بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: این میزان سرمایه‌گذاری با توجه به درآمد حاصل از فروش برق، از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار بوده و امکان بازگشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا همچنین از ایجاد بسترهای اینترنتی برای تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات خبر داد و گفت: پلتفرم‌های مورد تأیید ساتبا از جمله «مهرسان» امکان ثبت درخواست، دریافت مشاوره، انتخاب ظرفیت مناسب نیروگاه و پیگیری مراحل دریافت تسهیلات را به‌صورت غیرحضوری برای متقاضیان فراهم کرده‌اند.

اولیا تصریح کرد: این تسهیلات از طریق بسترهای اینترنتی و با همکاری پلتفرم‌های اعتبارسنجی ارائه می‌شود و متقاضیان می‌توانند با شرایطی ساده و ارائه یک فقره چک، درخواست خود را ثبت کنند.

کد مطلب 6898627
علی فروزانفر

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