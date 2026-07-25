افت قیمت طلا و سکه در هفته پرنوسان بازار؛ سکه ۶ میلیون تومان ارزان شد

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار طلا و سکه در هفته جاری اظهار کرد: در بازارهای جهانی طی هفته گذشته قیمت هر اونس طلا تا ۳۵ دلار افزایش یافت، اما امروز با کاهش نسبی همراه شد و در حال حاضر هر اونس طلا به ۴۰۵۳ دلار رسیده است.

وی افزود: در بازار داخلی نیز اگرچه از ابتدای هفته تا روز پنجشنبه روند قیمت‌ها افزایشی بود، اما در ادامه با کاهش نرخ‌ها مواجه شدیم و بازار هفته را با افت قیمت‌ها به پایان رساند.

کاهش بیش از ۶ میلیون تومانی قیمت سکه

بذرافشان با اشاره به آخرین قیمت‌ها گفت: مظنه طلا با بیش از ۲ میلیون تومان کاهش به ۷۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به ابتدای هفته گذشته ۷۱۲ هزار تومان کاهش داشته و اکنون با قیمت ۱۸ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان معامله می‌شود.

وی ادامه داد: قیمت سکه تمام طرح جدید نیز از شنبه ۲۷ تیرماه تا امروز ظهر ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته و به ۱۸۳ میلیون تومان رسیده؛ همچنین سکه تمام طرح قدیم با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۱۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره سایر قطعات سکه نیز گفت: نیم‌سکه با کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۹۵ میلیون تومان، ربع‌سکه با افت ۷۵۰ هزار تومانی به ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با کاهش یک میلیون تومانی به ۲۷ میلیون تومان رسیده است.

حباب سکه ۸۵۰ هزار تومان کاهش یافت

وی با اشاره به وضعیت حباب سکه اظهار کرد: حباب سکه نیز طی هفته جاری ۸۵۰ هزار تومان کاهش یافته و در حال حاضر به ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است.

افت نرخ ارز عامل اصلی کاهش قیمت‌ها

بذرافشان درباره عوامل مؤثر بر روند بازار گفت: با وجود افزایش قیمت جهانی طلا، مهم‌ترین عامل نوسانات بازار داخلی در هفته جاری تغییرات نرخ ارز بود. بازار ارز در ابتدای هفته روند افزایشی داشت، اما از اواسط هفته با کاهش قیمت‌ها مواجه شد و همین موضوع باعث افت نرخ طلا و سکه در بازار داخلی شد.

وی با تأکید بر اینکه بازار در شرایط آرامی قرار دارد، افزود: در حال حاضر التهاب خاصی در بازار وجود ندارد و همچنان با رکود در معاملات روبه‌رو هستیم. برگزاری مراسم مذهبی، کاهش قدرت خرید مردم و همچنین اخبار سیاسی و اقتصادی از جمله عواملی هستند که بر کاهش حجم معاملات تأثیر گذاشته‌اند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت جهانی نفت نیز بر روند بازارهای جهانی اثرگذار است و معمولاً رشد بهای نفت می‌تواند به کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی منجر شود.