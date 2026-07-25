به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای کشور، محمد محمدی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، از نصب و راهاندازی مخزن پیشساخته پلیاتیلنی ۱۰۰ مترمکعبی در سهراهی جندالله با هدف تثبیت تأمین آب پایدار این منطقه در آستانه اربعین حسینی خبر داد.
او افزود: سال گذشته خط انتقال حدود ۸ کیلومتری آب از صالحآباد به سهراهی جندالله اجرا و به بهرهبرداری رسید و امسال نیز مخزن ۱۰۰ مترمکعبی این منطقه نصب و آماده بهرهبرداری شد.
محمدی ادامه داد: پیش از اجرای این پروژهها، تأمین آب سهراهی جندالله به عنوان توقفگاه اصلی زائران پیش از ورود به مهران، از طریق آبرسانی سیار با تانکر انجام میشد، اما با تکمیل خط انتقال و احداث این مخزن، پایداری شبکه و ظرفیت ذخیرهسازی آب در این نقطه راهبردی تثبیت شده است.
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