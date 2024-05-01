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۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۳۰

معلمان ۵۲ مدرسه در بوشهر تجلیل شدند

معلمان ۵۲ مدرسه در بوشهر تجلیل شدند

بوشهر- مسؤول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر گفت: رده‌های سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در ۵۲ مدرسه حضور پیدا کردند و با اهدا گل از مقام شامخ معلم تجلیل به عمل آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معینی عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از معلمان دبستان دخترانه معینی شهر بوشهر گفت: پاسداران سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر همزمان با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم با حضور در مدارس استان بوشهر از مقام شامخ معلمین قدردانی کردند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر افزود: دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری روز معلم نام دارد. استادی که مثل همه معلمان این سرزمین برای تاباندن نور علم و دانش به فرزندان این ملت از جان مایه گذاشت.

معلمان ۵۲ مدرسه در بوشهر تجلیل شدند

معینی سهم معلمان را در ساختن آینده جامعه مهم و بی‌بدیل عنوان کرد و افزود: امروز تمامی اقشار جامعه قدردان زحمات دلسوزانه معلمان هستند.

وی گفت: روز معلم روز بزرگداشت عشق و ایثار است تجلیل از کسانی که علم را جرعه جرعه در جان‌ها جاری می‌کنند و خود لحظه لحظه می‌سوزند و با دانش خویش جامعه را می‌سازند و فردایی با شکوه را نوید می‌دهند.

معینی با اشاره به نقش معلمان در جامعه افزود: امروز در کنار نقش آفرینی و مجاهدت نیروهای مسلح در حفظ امنیت و آرامش جامعه، معلمین دلسوز نیز با تربیت نسلی پویا و با نشاط کمک می‌کنند که قله‌های پیشرفت توسط دانش آموزان امروز و آینده سازان فردا فتح شود.

کد مطلب 6094617

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