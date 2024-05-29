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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۴۳

امشب؛

یادواره بزرگ شهدای خدمت در سمنان برگزار می‌شود

یادواره بزرگ شهدای خدمت در سمنان برگزار می‌شود

سمنان- یادواره بزرگ شهدای خدمت به خصوص شهید رئیسی، رئیس جمهور محبوب و مردمی ایران اسلامی در سمنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری شهید جمهور و شهدای پرواز، ویژگی گرامی داشت یاد شهدای خدمت، خاصه شهید آیت الله رئیسی، شهید آل هاشمی و شهید امیر عبدالهیان و دیگر همراهان در سمنان برگزار می‌شود.

این مراسم چهارشنبه نهم خرداد ماه ۱۴۰۳ ساعت ۲۰ در مرکز همایش‌های بین المللی شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه سمنان برگزار خواهد شد و در زمره مراسم محوری یادواره شهدای خدمت در استان محسوب می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی دبیر شورای مرکزی جامعه روحانیت سخنران اصلی این مراسم خواهد بود.

قرار است در این مراسم حاج مرتضی طاهری نیز مداحی کند.

عموم مردم شهید پرور سمنان می‌توانند در این مراسم شرکت کنند و لذا این یادواره بزرگ، مختص به گروه خاص یا دانشجویان و دانشگاهیان نیست.

سرویس ایاب و ذهاب نیز برای این مراسم از میدان نماز، کوثر، معلم، مطهری و امام رضا (ع) سمنان دایر است.

کد مطلب 6122386

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