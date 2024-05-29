شرمساری بزرگ برای دولت بایدن/ اسکله شناور غزه را دوباره آب برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، کمتر از دو هفته پس از شروع به کار، بار دیگر اسکله شناور ۳۲۰ میلیون دلاری آمریکا در سواحل غزه که در ساخت و بهره برداری آن حدود یک هزار نفر مشارکت داشتند، به دلیل شرایط سخت آب و هوایی به بندر اشغالی «اسدود» منتقل شد و بر اساس ارزیابی‌ها تعمیر آن حداقل یک هفته و نیم طول خواهد کشید.

بر اساس این گزارش، مقامات امنیتی در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال در این مورد ابراز تردید کرده و گفتند که ممکن است این اسکله برای شرایط دریا و باد در منطقه شهر غزه مناسب نباشد.

روز شنبه گذشته چندین کشتی آمریکایی آسیب دیدند و حداقل تعدادی از آنها به دلیل شرایط سخت دریایی به ساحل کشیده شدند و در نتیجه اسکله دوباره آسیب دید.

این تحولات در حالی است که کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اتفاقاتی که درباره اسکله شناور آمریکا در سواحل غزه افتاده را «شرمساری بزرگ» برای دولت بایدن توصیف کرد.

کاربران فضای مجازی چند روز گذشته یک کلیپ ویدئویی منتشر کردند که در آن مشاهده می‌شود که اسکله شناور ارتش آمریکا که در نزدیکی غزه احداث شده، کاملاً از محل اتصال خود جدا شده و امواج دریا کاملاً احاطه‌اش کرده اند.

آمریکا مدعی است که با ساخت این اسکله به ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه کمک می‌کند، ولی تحلیلگران معتقدند این اسکله بیشتر شبیه یک پایگاه نظامی است.