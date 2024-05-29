معرفی ۲۰۵ رقم غلات در حوزه کشاورزی/ خودکفایی ۹۸درصدی در تولید بذر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زمانیان در پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با عنوان روز مزرعه و انتقال دانش فنی و ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی غلات آبی در مؤسسه نهال و بذر با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ سال است که در بخش غلات در این مؤسسه فعالیت تحقیقاتی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: سالانه در بخش غلات در این مؤسسه بین‌المللی که مورد تأیید بسیاری از مراجع علمی جهان است، ۱۵۰ تا ۲۰۰ پروژه تحقیقاتی انجام می‌شود.

رئیس مؤسسه اصلاح نهال و بذر ادامه داد: از مهم‌ترین وظایف مؤسسه و بخش غلات اصلاح و معرفی ارقام پرمحصول در شرایط سازگار و مختلف و تولید بذر اولیه بوده است.

زمانیان با اشاره به ارقام اصلاح شده و ارائه شده به کشاورزان از طریق این مؤسسه ادامه داد: می‌توان ادعا کرد که این مؤسسه معتبرترین مؤسسه در بخش غلات در خاورمیانه بوده و تا کنون ۱۴۳ رقم گندم، ۴۸ رقم جو، ۱۴ رقم دوروم تاکنون وابسته به مؤسسه به جامعه کشاورزی معرفی شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۰۵ رقم غلات در بخش‌های یادشده به حوزه کشاورزی کشور معرفی شده است، ادامه داد: میانگین تعداد ارقامی که در این مؤسسه معرفی می‌شود که حدود ۲۰ رقم بوده که ۵۰ درصد آن ارقام غلات بوده است.

رئیس مؤسسه اصلاح نهال و بذر با اشاره به اینکه خودکفایی ۹۸ درصدی بذر غلات در کشور اظهار کرد: سالانه حدود ۱۳۰۰ تن بذر هسته‌های اولیه با توجه به نیاز زراعت تولیدشده و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

زمانیان با اشاره به جهش ۵ برابری کل محصولات کشاورزی نسبت به قبل از انقلاب اظهار کرد: به همت محققان مؤسسه و کشور، توانستیم جهشی ۵ برابری نسبت به قبل انقلاب داشته باشیم؛ قبل از انقلاب تولیدات کشاورزی ۲۵ میلیون تن بوده و اکنون به ۱۳۲ میلیون تن رسیده که ۶۰ درصد مربوط به اقلام جدید و ۴۰ درصد مربوط به افزایش سطح زیرکشت بوده است.

رئیس مؤسسه اصلاح نهال و بذر کشور به ۱۰۰ سالگی فعالیت این مؤسسه اشاره کرد و اظهار کرد: شروع تحقیقات در مؤسسه با تحقیق بر روی توده‌های بومی گندم آغاز شد که امروزه این تحقیقات بر روی تحقیقات نان و غیره متمرکز شده است.