سامانه بارشی تا روز جمعه در استان مرکزی فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی گفت: تا پایان هفته، احتمال وزش باد شدید موقتی و بارش تگرگ در برخی نقاط استان بویژه ساعات بعدازظهر و اوایل شب پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: مطابق بررسی‌های فعلی، میزان بارش‌ها (پنجشنبه) در مناطق جنوب استان مرکزی احتمال بیشتری دارد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی گفت: به دلیل ماهیت رگباری بارش‌های این سامانه، احتمال شدت گرفتن نقطه‌ای بارش‌ها وجود دارد که در صورت وقوع می‌تواند موجب آبگرفتگی معابر و آبراهه‌ها شود و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد.

مرادی افزود: بر این اساس علاوه بر هشدار زرد شماره ۴ در روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه جاری، هشدار هواشناسی سطح نارنجی در خصوص احتمال وقوع رگبار همرفتی شدید در برخی نواحی نوار صادر شده است.

وی گفت: همچنین طی روز جمعه با احتمال کمتر در همه مناطق استان احتمال وقوع رگبار همرفتی شدید وجود دارد.

وی تاکید کرد: بر اساس خروجی فعلی مدل‌های پیش‌بینی، سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر روزهای جمعه تا یکشنبه تا حدودی شدید تا شدید پیش‌بینی شده است.