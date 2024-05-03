به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، در جریان سفر به استان هرمزگان و در دیدار با امام جمعه و نماینده، ولی فقیه در این استان، گفت: ارائه خدمات هوشمند به منظور تسهیل خدمت رسانی در امور قضائی به مردم از اولویت‌های سند تحول قضائی است.

وی افزایش نظارت‌ها و سرعت و دقت عمل در انجام وظایف محوله قضائی را به عنوان بخشی از رویکردهای اصلی و اهداف هوشمندسازی خدمات در این سند برشمرد.

دادستان کل کشور افزود: یکی از حوزه‌های خدمت رسانی به هم وطنان، تلاش برای حمایت از تولید و کسب کار و رفع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان با تدوین برنامه‌های راهبردی در راستای تحقق شعار سال است.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی تصریح کرد: بنابراین هوشمند سازی در نظر گرفته شده در سند تحول قضائی به واسطه زمینه سازی برای تسریع خدمت رسانی به مردم و تولیدکنندگان، این فرصت را بیش از پیش فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع در استان هرمزگان برای افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید، عنوان کرد: در این سفر موضوعات و نیازمندی‌های مطرح شده از سوی متولیان و مسئولان هرمزگان جمع بندی شد و برای برنامه‌ریزی و ارائه راهکار به رئیس قوه قضائیه منتقل می‌شود.