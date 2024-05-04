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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۵۹

با سه برد مقابل مهرام؛

شهرداری گرگان اولین فینالیست لیگ برتر بسکتبال شد

شهرداری گرگان اولین فینالیست لیگ برتر بسکتبال شد

تیم شهرداری گرگان با برتری در مجموع سه دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مقابل مهرام‌به عنوان نخستین تیم به دیدار نهایی این رقابت ها صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوم تیم های بسکتبال شهرداری گرگان و مهرام‌ در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر باشگاه های کشور شامگاه شنبه برگزار شد.

در این دیدار شاگردان مصطفی هاشمی در تیم شهرداری گرگان‌ با نتیجه ۸۹ بر ۸۴ حریف خود را شکست دادند.

مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال به صورت ۳ از ۵ برگزار می شود، بدین ترتیب شهرداری گرگان که در دیدارهای اول و دوم این مرحله هم موفق به شکست حریف خود شده بود با کسب سومین برد به عنوان نخستین تیم راهی فینال شد.

طبیعت و ذوب آهن دو تیم دیگر حاضر در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال هستند، رقابت این دو تیم با تساوی یک بر یک ادامه دارد.

کد مطلب 6096641
زینب حاجی حسینی

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