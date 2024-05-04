شهرداری گرگان اولین فینالیست لیگ برتر بسکتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوم تیم های بسکتبال شهرداری گرگان و مهرام‌ در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر باشگاه های کشور شامگاه شنبه برگزار شد.

در این دیدار شاگردان مصطفی هاشمی در تیم شهرداری گرگان‌ با نتیجه ۸۹ بر ۸۴ حریف خود را شکست دادند.

مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال به صورت ۳ از ۵ برگزار می شود، بدین ترتیب شهرداری گرگان که در دیدارهای اول و دوم این مرحله هم موفق به شکست حریف خود شده بود با کسب سومین برد به عنوان نخستین تیم راهی فینال شد.

طبیعت و ذوب آهن دو تیم دیگر حاضر در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال هستند، رقابت این دو تیم با تساوی یک بر یک ادامه دارد.