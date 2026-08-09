به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان گناوه به مناسبت روز خبرنگار، ضمن تسلیت ایام ارتحال پیامبر گرامی اسلام(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید محمود صارمی و شهدای عرصه رسانه افزود: خبرنگاران در طول سال‌های پیش از پیروزی انقلاب تا کنون در عرصه های مختلف انقلاب حضور داشته اند و با ثبت و ضبط وقایع و حوادث مهم، نقش ارزشمندی در ماندگاری تاریخ این دوران و انتقال واقعیت‌ها به نسل‌های آینده داشته‌اند و بسیاری از فعالان این عرصه در این راه به فیض شهادت نائل آمدند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: اصحاب رسانه در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی اخیر، با صلابت و اقتدار در برابر توطئه‌های دشمن ایستادند و وظیفه جهاد تبیین را در برابر جنگ رسانه ای دشمن به خوبی انجام دادند و امپراطوری رسانه دشمنان را با شکست مواجه کردند.

وی گفت: امروز ملت ایران نه تنها در جنگ های سخت دشمنان را شکست داده بلکه در جنگ رسانه نیز دشمنان را ناکام گذاشته است.

وی ادامه داد: دشمن با وجود برخورداری از امکانات گسترده رسانه‌ای و حمایت معاندان، نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و خبرنگاران متعهد، ایران‌دوست و دغدغه‌مند ایران اسلامی در برابر این جریان رسانه‌ای ایستادگی کرده و دشمن را مایوس کرده اند.

وی گفت: در تقویم نظام اسلامی هفدهم مرداد به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده و فرصتی برای تجلیل از کسانی است که تلاش های مضاعفی در راه انجام وظایف و رسالت خود انجام می دهند.

نقش مهم رسانه در ماندگاری پیام عاشورا

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به نقش رسانه در ماندگاری واقعه کربلا گفت: اگر حادثه عاشورا تا امروز زنده و ماندگار مانده است، یکی از عوامل مهم آن نقش اهل بیت(ع) در بصیرت افزایی ،تبیین و انتقال حقیقت این واقعه بود.

وی افزود: حضرت زینب(س) و دیگر اسرای اهل بیت(ع) با خطبه‌ها و روشنگری‌های خود در کوفه، شام و مدینه، مردم را از خواب غفلت و جهالت خارج کردند و اجازه ندادند حقیقت کربلا در تبلیغات دشمن گم شود.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: دشمن در فاصله حدود ۵۰ سال میان رحلت پیامبر اکرم(ص) تا واقعه عاشورا تلاش کرده بود مردم را از اهل بیت(ع) جدا کند، اما جهاد تبیین اهل بیت(ع) وحضرت زینب(س) این توطئه را خنثی و مردم را آگاه کردند.

وظیفه رسانه، زدودن جهل و ایجاد آگاهی است

وی با بیان اینکه امروز نیز دشمن تلاش می‌کند جامعه را در جهل، حیرت و سرگردانی نگه دارد، گفت: وظیفه رسانه این است که با خبر صحیح، بازگو کردن حقایق و انعکاس واقعیات جامعه، جهالت را از جامعه بزداید و مردم را آگاه کند .

حجت الاسلام رکنی حسینی اظهار کرد: رسانه باید به دنبال افزایش بصیرت جامعه باشد و اجازه ندهد اخبار نادرست و روایت‌های تحریف‌شده، جای حقیقت را بگیرد.

وی حماسه بزرگ اربعین را نیز یک ظرفیت عظیم رسانه‌ای دانست و افزود: حضور میلیون‌ها نفر از عاشقان اهل بیت(ع) در راهپیمایی اربعین، یک رسانه بزرگ برای معرفی مکتب امام حسین(ع) به جهان است و رسانه‌ها باید از این ظرفیت برای تبیین معارف عاشورا استفاده کنند.

خبرنگاران از ترویج سوءظن و شایعات پرهیز کنند

امام جمعه گناوه با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه فعالیت رسانه‌ای بیان کرد: خبر، تحلیل و مجموعه اطلاعات در جامعه مانند هوایی است که انسان از آن تنفس می‌کند به همین دلیل سلامت فضای رسانه‌ای اهمیت بسیار زیادی دارد و رهبر شهید فرمودند که ما باید بتوانیم بخش تمدنی زندگی مردم را اصلاح کنیم .

وی یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها از دیدگاه رهبر شهید را پرهیز ازعادات غلط رسانه مانند ترویج سوءظن عنوان کرد و گفت: باید فضای جامعه را فضای برادری و حسن ظن قرار دهیم ،اگر در جامعه سوءظن و بدبینی ترویج شود، نتیجه آن بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان و یکدیگر خواهد بود.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: پرهیز از انتشار مطالب نادرست دشمن، پرهیز از شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی از دیگر توصیه های رهبر شهید به اصحاب رسانه است و نباید هر مطلبی را بدون بررسی و اطمینان از صحت آن منتشر نکنند.

شفافیت نباید بهانه‌ای برای تکرار ادعاهای دشمن باشد

امام جمعه گناوه تأکید کرد: پرهیز از کدر کردن فضا به نام شفافیت از دیگر توصیه های رهبر شهید به فعالان رسانه است و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای باید در انتشار مطالب دقت بیشتری داشته باشند و پیش از انتشار هر خبر، از صحت و منبع آن اطمینان حاصل کنند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای در رسانه اظهار کرد: نباید به نام شفافیت، ادعاهای نادرست رسانه‌های بیگانه و مغرض تکرار و بازنشر شود.

وی پایبندی به قانون و اخلاق اسلامی و پرهیز از اتهام‌زنی پیش از اثبات جرم را از دیگر وظایف رسانه ها در توصیه های رهبر شهید عنوان کرد : اگر جرمی هنوز در مراجع قانونی اثبات نشده است، نباید با انتشار یک خبر یا ادعا، آبروی فردی را از بین برد.

وی افزود: آبروی انسان در آموزه‌های دینی جایگاه بسیار والایی دارد و نمی‌توان با یک خبر نادرست یا تأییدنشده حیثیت افراد را خدشه‌دار کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی همچنین پرهیز از عیب‌جویی بی‌منطق و اتهام‌زنی به نام نقد و اصلاح نیز از دیگر مطالبات رهبر شهید عنوان کرد و و گفت: همه باید تلاش کنند این توصیه های امام شهید را نصب العین خود قرار دهند و در عمل به آنها بکوشند.

حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: رسانه، خبرگزاری، تحلیل و حتی منبر هر کدام می‌توانند یک رسانه باشند ونقش رسانه بسیار مهم و بی نظیر و بی بدیل است که می‌تواند جامعه را به سمت کمال و تعالی هدایت کند.

وی با قدردانی از خبرنگاران شهرستان در انعکاس اخبار فرهنگی، نماز جمعه، برنامه‌های ملی و مذهبی و رویدادهای شهرستان افزود: خبرنگاران با ثبت و ضبط این رویدادها، بخش مهمی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی شهرستان را برای نسل‌های آینده ماندگار می‌کنند.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: به مناسبت روز خبرنگار فرصتی فراهم شد تا از تلاش‌ها و زحمات اصحاب رسانه شهرستان تقدیر شود و امیدواریم خداوند به همه خبرنگاران در مسیر اطلاع‌رسانی و خدمت به جامعه عزت و توفیق عطا کند.

در این نشست خبرنگاران به بیان نظرات خود پرداختند و در پایان به پاس تلاش های اصحاب رسانه از آنها تجلیل شد.