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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۰

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

اعزام ۲ هزار و ۳۹۹ نفر از حجاج استان قم به سرزمین وحی

اعزام ۲ هزار و ۳۹۹ نفر از حجاج استان قم به سرزمین وحی

قم- مدیر کل حج و زیارت قم از اعزام ۲ هزار و ۳۹۹ نفر از حجاج این استان در قالب ۱۹ کاروان به سرزمین وحی خبر داد.

اسماعیل رستمی در گفت وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در سال جاری ۲ هزار و ۳۹۹ نفر از استان قم راهی سرزمین وحی می‌شوند.

مدیر کل حج و زیارت استان قم گفت: حجاج استان قم در قالب ۱۹ کاروان به حج تمتع اعزام می‌شوند که از این تعداد ۱۹ کاروان مدینه اول و ۶ کاروان نیز مدینه دوم هستند.

وی بیان کرد: برای حجاج جلسات آموزشی مختلفی با موضوعات احکام، مسائل بهداشتی، فرهنگی و امنیتی برنامه ریزی شده تا با آمادگی کامل نسبت به مناسک حج به این سفر معنوی اعزام شوند.

رستمی ادامه داد: حاجیان استان قم از روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه به سرزمین وحی اعزام می‌شوند و آخرین برنامه پروازی نیز ۱۷ خردادماه خواهد بود.

مدیر کل حج و زیارت استان قم، میانگین سن حجاج قمی را ۵۷ سال عنوان کرد و افزود: ۵۵ درصد از اعزامی‌های استان قم به حج از بانوان و ۴۵ درصد نیز از آقایان هستند.

کد مطلب 6096855

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