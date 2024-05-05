واکنش ویسی به جریمه دو میلیاردی/ اصلا نمی دانم چرا جریمه شدم!

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی که به دلیل اظهاراتش در پس از دیدار با آلومینیوم اراک مبلغ دو میلیارد تومان از سوی سازمان لیگ جریمه شده بود، امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت و در نشست خبری پیش از دیدار با تراکتور در این خصوص اظهار داشت: من در پایان دیدار با آلومینیوم مگر چه گفتم که مرا جریمه کرده‌اند؟ من آن روز حرفی زدم که به بعضی از رفقایم برخورد و شنیدم که کمیته انضباطی مرا ۲۰۰ میلیون تومان جریمه کرده است.

او ادامه داد: من به مسئولان گفتم که بازی‌ها را رصد کنید، خب اگر اینطور است اصلاً رصد نکنید و ۱۰۰ میلیون دیگر هم من را جریمه کنید.

عبدالله ویسی در خصوص دیدار با تراکتور تصریح کرد: باید تمرکز بالایی داشته باشیم، کسب ۳ امتیازهای باقی مانده برای ما بسیار اهمیت دارد. ما با این شعار بازی می‌کنیم که اول، دوم و سوم این سه امتیاز و بعد اگر نشد تک امتیاز را بگیریم که دوباره ما را در جدول نگه دارد و امیدوار به آینده باشیم.

او ادامه داد: تراکتور همیشه تراکتور است. از تماشاگران انتظار داریم که در این بازی ما را تنها نگذارند. کمک کردن فقط این نیست که روی سکو بنشینند و فریاد بزنند که فلان بازیکن را تعویض کنید! از تیم باید حمایت شود حتی اگر بازیکنی و من مربی اشتباه کنیم تا در آینده شاد و خوشحال باشیم.